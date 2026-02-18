https://ria.ru/20260218/zelenodolsk-2075159774.html
После обрушения кровли склада в Зеленодольске возбудили дело
Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения кровли складского помещения распределительного центра в Зеленодольске в Татарстане, сообщает региональная РИА Новости, 18.02.2026
зеленодольск
