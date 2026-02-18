После обрушения кровли склада в Зеленодольске возбудили дело

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения кровли складского помещения распределительного центра в Зеленодольске в Татарстане, сообщает региональная прокуратура.

В среду произошло обрушение части кровли распределительного центра "Магнит" в Зеленодольске в Татарстане, в результате пострадала женщина, она госпитализирована.