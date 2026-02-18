https://ria.ru/20260218/zapad-2075161917.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, бронетранспортер Bulldog, гаубицу М777 и РСЗО "Град" в зоне действий группировки войск "Запад", сообщили в среду в... РИА Новости, 18.02.2026
МО РФ: ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Запада" за сутки