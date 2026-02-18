Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 18.02.2026 (обновлено: 12:37 18.02.2026)
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, бронетранспортер Bulldog, гаубицу М777 и РСЗО "Град" в зоне действий группировки войск "Запад", сообщили в среду в... РИА Новости, 18.02.2026
россия, вооруженные силы украины, безопасность, великобритания, сша, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Великобритания, США, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

МО РФ: ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, бронетранспортер Bulldog, гаубицу М777 и РСЗО "Град" в зоне действий группировки войск "Запад", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронетранспортер Bulldog производства Великобритании, две боевые бронированные машины "Казак", 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Запад" нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Новоосиново, Ковшаровка, Гусинка, Лесная Стенка Харьковской области и Брусовка Донецкой Народной Республики.
