Запад готовится к большой европейской войне, заявил посол России

ТАШКЕНТ, 18 фев - РИА Новости. Запад не скрывает своей подготовки к большой европейской войне, набирает обороты милитаризация стран Европы и финансирование военно-промышленного комплекса, заявил посол России в Узбекистане Алексей Ерхов.
"Не скрываются и ведущиеся на Западе подготовки приготовления новой большой европейской войны. Приготовления ведутся уже серьёзные. Набирает обороты милитаризация стран Европы, наращивается финансирование военно-промышленного комплекса, совершенствуется логистика", - заявил Ерхов, выступая с лекцией перед студентами университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".