Рейтинг@Mail.ru
Запад готовится к большой европейской войне, заявил посол России - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/zapad-2075142570.html
Запад готовится к большой европейской войне, заявил посол России
Запад готовится к большой европейской войне, заявил посол России - РИА Новости, 18.02.2026
Запад готовится к большой европейской войне, заявил посол России
Запад не скрывает своей подготовки к большой европейской войне, набирает обороты милитаризация стран Европы и финансирование военно-промышленного комплекса,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:11:00+03:00
2026-02-18T11:11:00+03:00
в мире
россия
европа
алексей ерхов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929732396_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_173cd20553f29c98f2928b51aff59f5d.jpg
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075059606.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929732396_48:0:696:486_1920x0_80_0_0_93fcfbca92c3d06449081ef83928d8e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, алексей ерхов, нато
В мире, Россия, Европа, Алексей Ерхов, НАТО
Запад готовится к большой европейской войне, заявил посол России

Ерхов: Запад не скрывает своей подготовки к большой европейской войне

© Фото : Посольство России в Анкаре/TelegramАлексей Ерхов
Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Посольство России в Анкаре/Telegram
Алексей Ерхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 18 фев - РИА Новости. Запад не скрывает своей подготовки к большой европейской войне, набирает обороты милитаризация стран Европы и финансирование военно-промышленного комплекса, заявил посол России в Узбекистане Алексей Ерхов.
"Не скрываются и ведущиеся на Западе подготовки приготовления новой большой европейской войны. Приготовления ведутся уже серьёзные. Набирает обороты милитаризация стран Европы, наращивается финансирование военно-промышленного комплекса, совершенствуется логистика", - заявил Ерхов, выступая с лекцией перед студентами университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Развязать войну". Заявление фон дер Ляйен вызвало переполох в Европе
17 февраля, 20:45
 
В миреРоссияЕвропаАлексей ЕрховНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала