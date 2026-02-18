Рейтинг@Mail.ru
"Потопить все". В США рассказали о плане блокады России - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 18.02.2026 (обновлено: 04:56 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/zapad-2075101911.html
"Потопить все". В США рассказали о плане блокады России
"Потопить все". В США рассказали о плане блокады России - РИА Новости, 18.02.2026
"Потопить все". В США рассказали о плане блокады России
Планы стран НАТО заблокировать торговое судоходство России в Балтийском море обречены на провал, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T04:55:00+03:00
2026-02-18T04:56:00+03:00
в мире
россия
балтийское море
дания
николай патрушев
николай корчунов
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993697312_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e0112cc55adff1105fd563da3c47181b.jpg
россия
балтийское море
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993697312_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_d9a6891e37d5c1177a0123146a2f396c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, балтийское море, дания, николай патрушев, николай корчунов, нато, евросоюз
В мире, Россия, Балтийское море, Дания, Николай Патрушев, Николай Корчунов, НАТО, Евросоюз
"Потопить все". В США рассказали о плане блокады России

Аналитик Мартьянов: Запад не сможет организовать блокаду России на Балтике

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Планы стран НАТО заблокировать торговое судоходство России в Балтийском море обречены на провал, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.
"Европейцы просто одержимы Балтийским регионом... Дания и Норвегия, например, хотят устроить морскую блокаду России. <…> Об этом заявил посол России в Осло Николай Корчунов. <…> А Николай Патрушев, помощник президента, председатель Морской коллегии, заявил, что Россия ответит на эти попытки. <…> Россия контролирует Балтийское море. Они могут размещать любые свои фрегаты, корветы и так далее, но Балтийский флот России на самом деле расширяется и модернизируется", — отметил он.
По словам эксперта, у России достаточно средств, чтобы успешно противостоять любым агрессивным действиям Запада в Балтийском море.
"И даже если представить, что у русских не было бы военно-морского флота, — у них есть ракетные комплексы "Бастион". <…> Они контролируют все, что происходит в Северном море, <…> все, что находится на берегах Финского залива, контролируют все, включая Военно-морской флот Швеции. <…> Этого будет достаточно, чтобы потопить все это, эти военно-морские силы, или превратить их в неэффективные и неработоспособные силы", — подчеркнул Марьянов.
В августе прошлого года помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок.
Патрушев предупредил о готовящихся и уже проводящихся силовых провокациях, которые российский флот пресекает. По его словам, ЕС понимает, что именно через северо-запад России идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, поэтому против судов под ее флагом, а также иностранных кораблей с российскими грузами разворачивают настоящую охоту.
На защите экономической зоны России стоит Балтийский флот. Он пресекает незаконную производственную деятельность и обеспечивает безопасность судоходства. В его задачи также входит выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана, включая визиты, деловые заходы, совместные учения и действия в составе миротворческих сил.
 
В миреРоссияБалтийское мореДанияНиколай ПатрушевНиколай КорчуновНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала