"Потопить все". В США рассказали о плане блокады России

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Планы стран НАТО заблокировать торговое судоходство России в Балтийском море обречены на провал, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире Планы стран НАТО заблокировать торговое судоходство России в Балтийском море обречены на провал, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала

"Европейцы просто одержимы Балтийским регионом... Дания Норвегия , например, хотят устроить морскую блокаду России. <…> Об этом заявил посол России в Осло Николай Корчунов . <…> А Николай Патрушев , помощник президента, председатель Морской коллегии, заявил, что Россия ответит на эти попытки. <…> Россия контролирует Балтийское море. Они могут размещать любые свои фрегаты, корветы и так далее, но Балтийский флот России на самом деле расширяется и модернизируется", — отметил он.

По словам эксперта, у России достаточно средств, чтобы успешно противостоять любым агрессивным действиям Запада в Балтийском море.

"И даже если представить, что у русских не было бы военно-морского флота, — у них есть ракетные комплексы "Бастион". <…> Они контролируют все, что происходит в Северном море , <…> все, что находится на берегах Финского залива , контролируют все, включая Военно-морской флот Швеции . <…> Этого будет достаточно, чтобы потопить все это, эти военно-морские силы, или превратить их в неэффективные и неработоспособные силы", — подчеркнул Марьянов.

В августе прошлого года помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок.

Патрушев предупредил о готовящихся и уже проводящихся силовых провокациях, которые российский флот пресекает. По его словам, ЕС понимает, что именно через северо-запад России идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, поэтому против судов под ее флагом, а также иностранных кораблей с российскими грузами разворачивают настоящую охоту.