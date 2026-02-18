Рейтинг@Mail.ru
Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и обвинил его в провалах ВСУ - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 18.02.2026 (обновлено: 16:58 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/zaluzhnyy-2075216928.html
Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и обвинил его в провалах ВСУ
Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и обвинил его в провалах ВСУ - РИА Новости, 18.02.2026
Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и обвинил его в провалах ВСУ
Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Владимира Зеленского в провале украинского контрнаступления в 2023 году, пишет... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:48:00+03:00
2026-02-18T16:58:00+03:00
в мире
великобритания
запорожская область
азовское море
валерий залужный
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075214981_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_5670eca3aff35c39dfdbe7c0fdc5def5.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075205499.html
https://ria.ru/20260218/wsj-2075195795.html
великобритания
запорожская область
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075214981_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b80b9fff7ac8765c1596304d25aec1eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, запорожская область, азовское море, валерий залужный, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Великобритания, Запорожская область, Азовское море, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и обвинил его в провалах ВСУ

Залужный: в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году виноват Зеленский

© AP Photo / Frank AugsteinВалерий Залужный во время интервью AP в Лондоне
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Владимира Зеленского в провале украинского контрнаступления в 2023 году, пишет Associated Press.
«

"По словам Залужного, план, который он разработал с помощью партнеров по НАТО, провалился, потому что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых для его реализации ресурсов", — говорится в публикации.

Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 14:15
Как рассказал изданию бывший главком, изначально ВСУ должны были "единым кулаком" ударить в Запорожской области и выйти к Азовскому морю, но в итоге подразделения сосредоточились по обширной территории, что ослабило их.
Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
"Залужный утверждает, что позвонил Ермаку и предупредил его о готовности воевать с руководством страны. Для этого он вызвал войска в центр Киева", — подчеркивается в материале.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Она задыхается". Происходящее на Украине вызвало переполох в США
Вчера, 13:49
 
В миреВеликобританияЗапорожская областьАзовское мореВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала