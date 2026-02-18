Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и обвинил его в провалах ВСУ

"По словам Залужного, план, который он разработал с помощью партнеров по НАТО , провалился, потому что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых для его реализации ресурсов", — говорится в публикации.

Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.