Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и обвинил его в провалах ВСУ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Владимира Зеленского в провале украинского контрнаступления в 2023 году, пишет Associated Press.
«
"По словам Залужного, план, который он разработал с помощью партнеров по НАТО, провалился, потому что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых для его реализации ресурсов", — говорится в публикации.
Как рассказал изданию бывший главком, изначально ВСУ должны были "единым кулаком" ударить в Запорожской области и выйти к Азовскому морю, но в итоге подразделения сосредоточились по обширной территории, что ослабило их.
Залужный также отметил, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
"Залужный утверждает, что позвонил Ермаку и предупредил его о готовности воевать с руководством страны. Для этого он вызвал войска в центр Киева", — подчеркивается в материале.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.