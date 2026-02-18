Захарова иронично высказалась об участниках Мюнхенской конференции

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Участники Мюнхенской конференции по безопасности из стран Запада, как в сказке про голого короля, внезапно осознали, что они голые и начали об этом кричать, иронично заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Нас вовсе не удивило, что для ретуширования внутренних противоречий западные участники конференции в очередной раз занялись поисками внешних врагов - и не с точки зрения анализа реальности, а с точки зрения очередных пиар-акций... И вот сейчас в Мюнхене вместо того, чтобы собраться, что Россия была права... они, как в сказке Андерсена про голого короля, увидев себя, начали кричать, что они голые", - сказала Захарова на брифинге в среду.