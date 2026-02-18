Захарова прокомментировала переговоры в Женеве

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия не раз доказывала, что стремится к миру, хотя противная сторона разными способами пытается сорвать процесс, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, в ход идут комментарии, заявления, технические параметры — все, что только можно сделать, чтобы не дать состояться не то что самому урегулированию, а даже направлению.