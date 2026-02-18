Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала переговоры в Женеве
08:15 18.02.2026 (обновлено: 09:34 18.02.2026)
Захарова прокомментировала переговоры в Женеве
Россия не раз доказывала, что стремится к миру, хотя противная сторона разными способами пытается сорвать процесс, заявила официальный представитель российского
2026-02-18T08:15:00+03:00
2026-02-18T09:34:00+03:00
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия не раз доказывала, что стремится к миру, хотя противная сторона разными способами пытается сорвать процесс, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Если мы понимаем, что мы все действительно хотим мира, и Россия это доказывала много раз, и мы понимаем, что с той стороны реально кто не хочет мира, бесконечно заявляет о том, что переговоры не нужны под разными предлогами <…> Неужели мы имеем право, вот я даже так могу сказать, неужели мы имеем право не ценить те возможности для переговоров, которые есть?" — сказала она в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, в ход идут комментарии, заявления, технические параметры — все, что только можно сделать, чтобы не дать состояться не то что самому урегулированию, а даже направлению.
Накануне в Женеве начался третий раунд переговоров по мирному решению украинского конфликта. По слова источника РИА Новости, они были очень напряженными. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Сегодня стартует второй день переговоров. Также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
