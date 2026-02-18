История Второй мировой войны должна объединять, заявила Захарова

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Страны, не переосмыслившие нацистскую идеологию, не дадут другим странам объединиться на основе памяти о Второй мировой войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"История Второй мировой войны должна объединять, а не разъединять. Нам надо осознать, что это никогда не случится из-за позиций стран, которые не переосмыслили идеологию нацистскую, расистскую, ксенофобскую, сегрегации. Они никогда не позволят сделать так, чтобы эта память объединила страны на вот таком глобальном всеобщем уровне", - сказала Захарова во время выступления на круглом столе в Российском военно-историческом обществе

Она добавила, что в истории этих государств был период, когда в них еще были живы ветераны, когда эти ветераны в странах антигитлеровской коалиции и гитлеровской оси занимали руководящие должности, но все это длилось до 80-х годов. Затем начался "реванш" апологетов фашистской идеологии, уточнила она.

Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. В нем также упомянуто о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.