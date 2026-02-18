Рейтинг@Mail.ru
История Второй мировой войны должна объединять, заявила Захарова
16:50 18.02.2026
История Второй мировой войны должна объединять, заявила Захарова
История Второй мировой войны должна объединять, заявила Захарова
История Второй мировой войны должна объединять, заявила Захарова
Страны, не переосмыслившие нацистскую идеологию, не дадут другим странам объединиться на основе памяти о Второй мировой войне, заявила официальный представитель
2026
История Второй мировой войны должна объединять, заявила Захарова

Захарова призвала страны объединиться на основе памяти о войне

Мария Захарова
Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Страны, не переосмыслившие нацистскую идеологию, не дадут другим странам объединиться на основе памяти о Второй мировой войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"История Второй мировой войны должна объединять, а не разъединять. Нам надо осознать, что это никогда не случится из-за позиций стран, которые не переосмыслили идеологию нацистскую, расистскую, ксенофобскую, сегрегации. Они никогда не позволят сделать так, чтобы эта память объединила страны на вот таком глобальном всеобщем уровне", - сказала Захарова во время выступления на круглом столе в Российском военно-историческом обществе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова высказалась о героизации нацизма на Западе
7 февраля, 07:09
Она добавила, что в истории этих государств был период, когда в них еще были живы ветераны, когда эти ветераны в странах антигитлеровской коалиции и гитлеровской оси занимали руководящие должности, но все это длилось до 80-х годов. Затем начался "реванш" апологетов фашистской идеологии, уточнила она.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. В нем также упомянуто о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для Российской Федерации представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В Европе пытаются придать нацизму приемлемый вид, заявил Лавров
10 февраля, 10:42
 
Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Российское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
