Захарова рассказала о важности сохранения духа Анкориджа - РИА Новости, 18.02.2026
14:16 18.02.2026
Захарова рассказала о важности сохранения духа Анкориджа
Дух Анкориджа важно сохранять, а дух Мюнхена хочется проветрить, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2026
в мире
россия
мюнхен
сша
мария захарова
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, мюнхен, сша, мария захарова, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Мюнхен, США, Мария Захарова, Владимир Путин, Дональд Трамп
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Дух Анкориджа важно сохранять, а дух Мюнхена хочется проветрить, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Есть ли антоним к "духу Анкориджа"? Исходя из контекста сегодняшнего брифинга, я подумала, что таким антонимом может стать "дух Мюнхена". "Дух Анкориджа" важно сохранять, а после "духа Мюнхена" хочется проветрить", - отметила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие прошло с 13 по 15 февраля.
