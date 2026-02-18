Захарова осудила Зеленского за нецензурный выпад в сторону россиян

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала Владимира Зеленского нацистом за нецензурный призыв, сделанный в ходе Мюнхенской конференции, выслать россиян из стран Запада.
"Он нацист, который опирается на нацистских "героев" в своей политической деятельности", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие прошло с 13 по 15 февраля.