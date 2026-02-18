МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Заявления Запада про "отравление" Алексея Навального* - плоды больного воображения, которым предстоит еще дать хоть какие-то разумные объяснения, РФ рассчитывает, что в ОЗХО дадут соответствующую оценку обращениям стран Запада по этому поводу, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным* заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.