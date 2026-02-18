Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявления Запада о якобы отравлении Навального*
12:57 18.02.2026
Захарова прокомментировала заявления Запада о якобы отравлении Навального*
Захарова прокомментировала заявления Запада о якобы отравлении Навального*
в мире
россия
германия
берлин (город)
мария захарова
организация по запрещению химического оружия
московский городской суд
россия
германия
берлин (город)
в мире, россия, германия, берлин (город), мария захарова, организация по запрещению химического оружия, московский городской суд
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Мария Захарова, Организация по запрещению химического оружия, Московский городской суд
Захарова назвала заявления о якобы отравлении Навального плодами воображения

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Заявления Запада про "отравление" Алексея Навального* - плоды больного воображения, которым предстоит еще дать хоть какие-то разумные объяснения, РФ рассчитывает, что в ОЗХО дадут соответствующую оценку обращениям стран Запада по этому поводу, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Конечно, еще предстоит дать хоть какие-то разумные объяснения плодам больного воображения западных оппонентов (по теме "отравления" - ред.). Уже сейчас ясно, что развернутая на Западе, прежде всего в Европе, русофобская кампания вышла за грани здравого смысла и адекватного восприятия объективной реальности. ... Мы рассчитываем, что обращение этих государств в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО - ред.) получат надлежащую критическую оценку ", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Захарова потребовала от Запада итогов по делам Навального* и Скрипалей
21 сентября 2025, 20:48
Алексея Навального* 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального*, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального* якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным*, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального* свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным* заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального*, вернувшегося в РФ, виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии - уже особого режима. Впоследствии Навального* перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где он умер 16 февраля, медики пытались его реанимировать более получаса. По данным источника RT, предварительно, у Навального* оторвался тромб, окончательно причины смерти устанавливаются, СУСК по Ямало-Ненецкому округу сообщало об организации процессуальной проверки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Песков прокомментировал обвинения в якобы отравлении Навального*
16 февраля, 12:44
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
 
