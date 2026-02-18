ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №2

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС рассчитанную на десять лет лицензию на эксплуатацию энергоблока №2, передает корреспондент РИА Новости.

Лицензирование энергоблоков и технологических систем является частью планомерной подготовки к будущему перезапуску ЗАЭС. В декабре 2025 года Ростехнадзор выдал ЗАЭС аналогичную лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции.