ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №2
17:10 18.02.2026 (обновлено: 17:59 18.02.2026)
ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №2
ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №2
ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №2
Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС рассчитанную на десять лет лицензию на эксплуатацию энергоблока №2, передает корреспондент РИА Новости.
2026-02-18T17:10:00+03:00
2026-02-18T17:59:00+03:00
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС рассчитанную на десять лет лицензию на эксплуатацию энергоблока №2, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в среду в штаб-квартире госкорпорации "Росатом" в Москве.
"Коллективу ЗАЭС приходится обеспечивать безопасную эксплуатацию станции буквально в боевых условиях. Но несмотря на это, все необходимые работы, техническое обслуживание и плановые предупредительные ремонты выполняются в четком соответствии с графиками на высоком профессиональном уровне. Наша цель неизменна – подготовить все блоки к будущему режиму генерации. Мы уже направили в Ростехнадзор заявление на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №6, а до конца этого (2026 - ред.) года планируем подать заявления на получение лицензии для оставшихся блоков – №3, №4 и №5", - сказал в ходе церемонии глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Лицензирование энергоблоков и технологических систем является частью планомерной подготовки к будущему перезапуску ЗАЭС. В декабре 2025 года Ростехнадзор выдал ЗАЭС аналогичную лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Оператором ЗАЭС является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное концерном "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома"). Генерацию на энергоблоках ЗАЭС остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
