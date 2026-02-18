https://ria.ru/20260218/youtube-2075102733.html
Пользователи YouTube из США жалуются на масштабные сбои
Пользователи YouTube из США жалуются на масштабные сбои - РИА Новости, 18.02.2026
Пользователи YouTube из США жалуются на масштабные сбои
Пользователи сервиса YouTube из США жалуются на масштабные сбои в его работе, всего поступило более 338 тысяч жалоб, свидетельствуют данные сайта Downdetector,...
На сбои в работе YouTube пожаловались 338 тысяч американцев