Пользователи YouTube из США жалуются на масштабные сбои - РИА Новости, 18.02.2026
05:10 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/youtube-2075102733.html
Пользователи YouTube из США жалуются на масштабные сбои
Пользователи YouTube из США жалуются на масштабные сбои
Пользователи сервиса YouTube из США жалуются на масштабные сбои в его работе, всего поступило более 338 тысяч жалоб, свидетельствуют данные сайта Downdetector,... РИА Новости, 18.02.2026
Пользователи YouTube из США жалуются на масштабные сбои

На сбои в работе YouTube пожаловались 338 тысяч американцев

© РИА Новости
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пользователи сервиса YouTube из США жалуются на масштабные сбои в его работе, всего поступило более 338 тысяч жалоб, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Проблемы в работе соцсети начались примерно в 3.40 мск, по состоянию на 4.10 мск о них сообщили более 338 тысяч американских пользователей.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В работе X произошел сбой
16 февраля, 18:36
 
