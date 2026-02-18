Михаил Евраев и Игорь Серицкий обсудили вопросы поддержки участников СВО

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с генерал-лейтенантом, врио командующего войсками Московского военного округа Игорем Серицким вопросы поддержки участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что в правительстве области состоялась рабочая встреча губернатора Михаила Евраева и генерал-лейтенанта, врио командующего войсками Московского военного округа Игоря Серицкого. Стороны обсудили ключевые задачи генерального штаба, которые стоят перед страной и регионом, в том числе поддержку военнослужащих и их семей.

Глава региона рассказал, что в Ярославской области поддержка участников спецоперации ведется системно и комплексно. В частности, в регионе повысили единовременную выплату при заключении контракта с министерством обороны РФ до 1,6 миллиона рублей.

"Действует широкий пакет социальных гарантий. Семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение медицинских и социальных услуг. Сегодня мы вместе со всей страной вносим свой вклад в общее дело. Победа будет за нами", - подчеркнул губернатор.