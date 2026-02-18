Рейтинг@Mail.ru
Михаил Евраев и Игорь Серицкий обсудили вопросы поддержки участников СВО - РИА Новости, 18.02.2026
17:10 18.02.2026
Михаил Евраев и Игорь Серицкий обсудили вопросы поддержки участников СВО
Михаил Евраев и Игорь Серицкий обсудили вопросы поддержки участников СВО

Евраев и генерал-лейтенант Серицкий обсудили вопросы поддержки участников СВО

© Фото : Правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с генерал-лейтенантом, врио командующего войсками Московского военного округа Игорем Серицким вопросы поддержки участников специальной военной операции
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с генерал-лейтенантом, врио командующего войсками Московского военного округа Игорем Серицким вопросы поддержки участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Правительство Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с генерал-лейтенантом, врио командующего войсками Московского военного округа Игорем Серицким вопросы поддержки участников специальной военной операции
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с генерал-лейтенантом, врио командующего войсками Московского военного округа Игорем Серицким вопросы поддержки участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в правительстве области состоялась рабочая встреча губернатора Михаила Евраева и генерал-лейтенанта, врио командующего войсками Московского военного округа Игоря Серицкого. Стороны обсудили ключевые задачи генерального штаба, которые стоят перед страной и регионом, в том числе поддержку военнослужащих и их семей.
Глава региона рассказал, что в Ярославской области поддержка участников спецоперации ведется системно и комплексно. В частности, в регионе повысили единовременную выплату при заключении контракта с министерством обороны РФ до 1,6 миллиона рублей.
"Действует широкий пакет социальных гарантий. Семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение медицинских и социальных услуг. Сегодня мы вместе со всей страной вносим свой вклад в общее дело. Победа будет за нами", - подчеркнул губернатор.
В большой комплекс мер поддержки участников СВО в Ярославской области входит трудоустройство вернувшихся бойцов, рассказал Евраев. В регионе для них создано порядка 2 тысяч вакансий от организаций. Предприятиям выплачивают средства на переоборудование рабочих мест под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья – по 200 тысяч рублей. Действуют программа "Герои Ярославии" по аналогии с федеральной "Время героев", проект адаптивного спорта "Сильные духом". Учреждена региональная медаль "Честь и слава".
Ярославский губернатор объявил о повышении выплаты для контрактников
