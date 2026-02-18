https://ria.ru/20260218/yaponiya-2075123561.html
В Японии не смогли выбрать премьер-министра в первом туре голосования
В Японии не смогли выбрать премьер-министра в первом туре голосования
Верхняя палата парламента Японии не смогла избрать премьер-министра в первом туре голосования. РИА Новости, 18.02.2026
Верхняя палата японского парламента не смогла избрать премьера в первом туре