Ямал восстановит 18 объектов в подшефной Волновахе
Ямал восстановит 18 объектов в подшефной Волновахе - РИА Новости, 18.02.2026
Ямал восстановит 18 объектов в подшефной Волновахе
Ямало-Ненецкий автономный округ восстановит 18 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
САЛЕХАРД, 18 фев – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ восстановит 18 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В этом году в Волновахском муниципальном округе запланировано строительство и восстановление 18 объектов. Продолжается строительство двух новых многоквартирных домов в районном центре. В высокой степени готовности работы по восстановлению общежития в селе Донское. Также будет восстановлен Свято-Васильевский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в настоящее время строители приступили к восстановлению пятиэтажного жилого дома во Владимировке Волновахского муниципального округа. Это первый из восьми многоквартирников, работы в которых пройдут в этом году.
Работа в Волновахе ведется с 2022 года в рамках комплексной программы помощи, утвержденной губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым по поручению президента России. Программа рассчитана до 2030 года и охватывает восстановление и строительство жилья, а также социальных и инфраструктурных объектов. За три года шефства над Волновахским муниципальным округом было построено и восстановлено около 300 объектов.
В правительстве Ямала отметили, что в прошлом году к 80-летию Победы в Волновахе были реконструированы 16 памятников и обновлен сквер Освободителей. Также завершено благоустройство Летнего парка, проект которого стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2025 году на подшефной территории было восстановлено 19 объектов.