Ямал восстановит 18 объектов в подшефной Волновахе

САЛЕХАРД, 18 фев – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ восстановит 18 объектов в подшефном Волновахском районе ДНР в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В этом году в Волновахском муниципальном округе запланировано строительство и восстановление 18 объектов. Продолжается строительство двух новых многоквартирных домов в районном центре. В высокой степени готовности работы по восстановлению общежития в селе Донское. Также будет восстановлен Свято-Васильевский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время строители приступили к восстановлению пятиэтажного жилого дома во Владимировке Волновахского муниципального округа. Это первый из восьми многоквартирников, работы в которых пройдут в этом году.

Работа в Волновахе ведется с 2022 года в рамках комплексной программы помощи, утвержденной губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым по поручению президента России. Программа рассчитана до 2030 года и охватывает восстановление и строительство жилья, а также социальных и инфраструктурных объектов. За три года шефства над Волновахским муниципальным округом было построено и восстановлено около 300 объектов.