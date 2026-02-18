"Четкий сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Помимо ФРГ, о собственном ядерном оружии задумались в Польше. Варианты есть, но все чреваты проблемами. О планах и рисках Варшавы — в материале РИА Новости.

Громкое заявление

Не успела в Германии завершиться Мюнхенская конференция по безопасности, отмеченная очередным спором Европы и США, как Польша вернулась к излюбленной теме — так называемой российской угрозе.

В частности, президент Кароль Навроцкий заявил, что в сложившихся условиях Варшаве нужно как можно скорее обрести собственный ядерный щит.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Президент Польши Кароль Навроцкий © AP Photo / Czarek Sokolowski Президент Польши Кароль Навроцкий

"Мы — страна, расположенная непосредственно на границе вооруженного конфликта, — объяснил он. — Поэтому я большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту".

А на конференции в Мюнхене канцлер Фридрих Мерц сообщил о проводимых с Францией консультациях насчет общеевропейской системы обороны, включающей оружие массового уничтожения.

В свое время Польша подписала договор о нераспространении ядерного оружия. На вопрос о возможной негативной реакции на инициативу Варшавы тех же США Навроцкий ответил уклончиво: "Сначала нужно что-то предпринять".

Надежда на партнеров

При этом именно американский путь остается для поляков наиболее перспективным.

В стране вообще нет собственной атомной промышленности. Первая АЭС только планируется. К строительству в лучшем случае приступят в 2028-м.

Поэтому в вопросах ядерного щита польские власти — и нынешний президент, и его предшественник Анджей Дуда — традиционно делают ставку на зарубежье. В частности, на размещения американских боеголовок — по примеру ФРГ.

© AP Photo / Matthias Schrader Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия © AP Photo / Matthias Schrader Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия

Однако и соломки Варшава постелила, подписав в прошлом году соглашение с Францией о возможности участия в инициированной Парижем программе обороны.

Правительство планы президента в целом поддерживает. Михаш Щерба, депутат от "Гражданской коалиции" (а ее возглавляет премьер Дональд Туск), так прокомментировал заявление Навроцкого: "Если это необходимо с точки зрения нашей безопасности, то, конечно, мы примем нужное решение совместно с армией". И добавил: Варшава верит в силу НАТО, а неопределенность, исходящую от нынешней американской администрации, считает временной.

Простые поляки тоже не прочь присоединиться к ядерному клубу. Размещение американских боеголовок или создание собственного ЯО в прошлом году, при Дуде, одобрили 53% участников социологического опроса. Сейчас — 58.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве © AP Photo / Czarek Sokolowski Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве

Ну а против АЭС вообще почти никто не возражает: за — 94%.

"Популистская риторика"

По мнению политологов, в краткосрочной перспективе Польша ЯО не получит.

"Нет технических возможностей, страна не располагает даже базой для атомной энергетики. Поэтому хотелось бы надеяться, что выступление Навроцкого — просто попытка сыграть на внутреннюю аудиторию без последствий в плане практической стратегии", — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

И уточнил: высказывания президента Польши обращены к местным правым, националистам. Это популизм. А вот юридические нормы по ЯО достаточно четкие.

"Польша — участник договора о нераспространении. И если Навроцкий говорил серьезно, его ждет много неприятностей в отношениях и с ближайшими соседями, включая Германию, и союзниками вроде США", — подчеркнул Кортунов.

"Выслуживаются перед НАТО"

"Что касается американцев, которые могли бы, теоретически, разместить ЯО в Польше, то сейчас это не в их интересах, — полагает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. — Формально нет договоров, ограничивающих стратегические наступательные вооружения, но тем не менее обозначен период, отведенный на достижение неких неформальных соглашений между Россией и США".

От Москвы же пока бурной реакции ждать не стоит, считают специалисты.

"Конечно, какие-то дипломатические шаги предпринять можно и нужно, поскольку высказывания о ЯО исходят не от журналиста, блогера или независимого эксперта, а от президента страны, — говорит Кортунов. — Но, скорее всего, речь идет о политической популистской риторике, которая не конвертируется в практические действия. Хотя, конечно, за ситуацией стоит пристально следить".

Ермаков тоже указывает на необходимость еще раз озвучить по дипломатическим каналам российскую позицию. "Ряд западных стран, включая Польшу, уже просто теряют берега в проводимом ими конфронтационном курсе. В целом относиться к этому надо серьезно, но спокойно и адекватно, поскольку очевидно, что никакого ядерного оружия у Польши в ближайшее время не будет", — поясняет он.