Рейтинг@Mail.ru
"Четкий сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.02.2026 (обновлено: 08:02 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/yadernoe-2074930031.html
"Четкий сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине
"Четкий сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине - РИА Новости, 18.02.2026
"Четкий сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине
Помимо ФРГ, о собственном ядерном оружии задумались в Польше. Варианты есть, но все чреваты проблемами. О планах и рисках Варшавы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T08:00:00+03:00
2026-02-18T08:02:00+03:00
польша
варшава
сша
кароль навроцкий
анджей дуда
нато
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:268:2757:1819_1920x0_80_0_0_48d0530a0481cb2dfafd857b7b7b3335.jpg
https://ria.ru/20260214/ssha-2074379240.html
польша
варшава
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:167:2508:2048_1920x0_80_0_0_dc7741dc2b4a3caa4b78d1d7fe27d394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, варшава, сша, кароль навроцкий, анджей дуда, нато, мюнхенская конференция по безопасности
Польша, Варшава, США, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
"Четкий сигнал России". Ядерное оружие приближают к Украине

Кортунов: ядерное оружие у Польши ухудшит ее отношения с союзниками

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Помимо ФРГ, о собственном ядерном оружии задумались в Польше. Варианты есть, но все чреваты проблемами. О планах и рисках Варшавы — в материале РИА Новости.

Громкое заявление

Не успела в Германии завершиться Мюнхенская конференция по безопасности, отмеченная очередным спором Европы и США, как Польша вернулась к излюбленной теме — так называемой российской угрозе.
В частности, президент Кароль Навроцкий заявил, что в сложившихся условиях Варшаве нужно как можно скорее обрести собственный ядерный щит.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий
"Мы — страна, расположенная непосредственно на границе вооруженного конфликта, — объяснил он. — Поэтому я большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту".
А на конференции в Мюнхене канцлер Фридрих Мерц сообщил о проводимых с Францией консультациях насчет общеевропейской системы обороны, включающей оружие массового уничтожения.
В свое время Польша подписала договор о нераспространении ядерного оружия. На вопрос о возможной негативной реакции на инициативу Варшавы тех же США Навроцкий ответил уклончиво: "Сначала нужно что-то предпринять".
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Опасное заблуждение". О чем США предупредили Европу
14 февраля, 14:06

Надежда на партнеров

При этом именно американский путь остается для поляков наиболее перспективным.
В стране вообще нет собственной атомной промышленности. Первая АЭС только планируется. К строительству в лучшем случае приступят в 2028-м.
Поэтому в вопросах ядерного щита польские власти — и нынешний президент, и его предшественник Анджей Дуда — традиционно делают ставку на зарубежье. В частности, на размещения американских боеголовок — по примеру ФРГ.
© AP Photo / Matthias SchraderСамолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия
Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия
Однако и соломки Варшава постелила, подписав в прошлом году соглашение с Францией о возможности участия в инициированной Парижем программе обороны.
Правительство планы президента в целом поддерживает. Михаш Щерба, депутат от "Гражданской коалиции" (а ее возглавляет премьер Дональд Туск), так прокомментировал заявление Навроцкого: "Если это необходимо с точки зрения нашей безопасности, то, конечно, мы примем нужное решение совместно с армией". И добавил: Варшава верит в силу НАТО, а неопределенность, исходящую от нынешней американской администрации, считает временной.
Простые поляки тоже не прочь присоединиться к ядерному клубу. Размещение американских боеголовок или создание собственного ЯО в прошлом году, при Дуде, одобрили 53% участников социологического опроса. Сейчас — 58.
© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди с флагами Польши и ЕС в Варшаве
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве
Ну а против АЭС вообще почти никто не возражает: за — 94%.

"Популистская риторика"

По мнению политологов, в краткосрочной перспективе Польша ЯО не получит.
"Нет технических возможностей, страна не располагает даже базой для атомной энергетики. Поэтому хотелось бы надеяться, что выступление Навроцкого — просто попытка сыграть на внутреннюю аудиторию без последствий в плане практической стратегии", — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЕжегодный уличный марш в Варшаве, организованный националистическими движениями по случаю Дня независимости Польши
Ежегодный уличный марш в Варшаве, организованный националистическими движениями по случаю Дня независимости Польши - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ежегодный уличный марш в Варшаве, организованный националистическими движениями по случаю Дня независимости Польши
И уточнил: высказывания президента Польши обращены к местным правым, националистам. Это популизм. А вот юридические нормы по ЯО достаточно четкие.
"Польша — участник договора о нераспространении. И если Навроцкий говорил серьезно, его ждет много неприятностей в отношениях и с ближайшими соседями, включая Германию, и союзниками вроде США", — подчеркнул Кортунов.

"Выслуживаются перед НАТО"

"Что касается американцев, которые могли бы, теоретически, разместить ЯО в Польше, то сейчас это не в их интересах, — полагает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. — Формально нет договоров, ограничивающих стратегические наступательные вооружения, но тем не менее обозначен период, отведенный на достижение неких неформальных соглашений между Россией и США".
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБатальон НАТО в Польше
Батальон НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Батальон НАТО в Польше
От Москвы же пока бурной реакции ждать не стоит, считают специалисты.
"Конечно, какие-то дипломатические шаги предпринять можно и нужно, поскольку высказывания о ЯО исходят не от журналиста, блогера или независимого эксперта, а от президента страны, — говорит Кортунов. — Но, скорее всего, речь идет о политической популистской риторике, которая не конвертируется в практические действия. Хотя, конечно, за ситуацией стоит пристально следить".
Ермаков тоже указывает на необходимость еще раз озвучить по дипломатическим каналам российскую позицию. "Ряд западных стран, включая Польшу, уже просто теряют берега в проводимом ими конфронтационном курсе. В целом относиться к этому надо серьезно, но спокойно и адекватно, поскольку очевидно, что никакого ядерного оружия у Польши в ближайшее время не будет", — поясняет он.
И добавляет: рассуждая о ЯО, польские власти не только пытаются угодить части внутреннего электората, но и выслуживаются перед НАТО, чтобы повысить свой статус в Европе. А значит, провокационные заявления продолжатся.
 
ПольшаВаршаваСШАКароль НавроцкийАнджей ДудаНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала