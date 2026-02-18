Рейтинг@Mail.ru
"Она задыхается". Происходящее на Украине вызвало переполох в США - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 18.02.2026 (обновлено: 13:50 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/wsj-2075195795.html
"Она задыхается". Происходящее на Украине вызвало переполох в США
"Она задыхается". Происходящее на Украине вызвало переполох в США - РИА Новости, 18.02.2026
"Она задыхается". Происходящее на Украине вызвало переполох в США
Украина испытывает острый дефицит боеприпасов для ЗРК Patriot, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:49:00+03:00
2026-02-18T13:50:00+03:00
в мире
украина
сша
германия
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260218/bloomberg-2075129420.html
https://ria.ru/20260218/posolstvo-2075191225.html
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, германия, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Германия, Владимир Зеленский, НАТО
"Она задыхается". Происходящее на Украине вызвало переполох в США

WSJ: Украина задыхается без ракет для систем ПВО Patriot

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украина испытывает острый дефицит боеприпасов для ЗРК Patriot, пишет Wall Street Journal.
«
"Украина задыхается без снарядов для Patriot", — говорится в публикации.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
Вчера, 10:12
Обозреватели подчеркнули, что такая ситуация сложилась даже на фоне того, что европейские страны взяли на себя бремя военной поддержки Украины после отказа США поставлять Киеву вооружение.
В понедельник министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что перебои в поставках ракет ПВО Украине происходят из-за того, что эти ракеты поставляются напрямую с производств в США, а в запасах у Германии таких ракет больше нет.
На прошлой неделе газета Financial Times писала, что у Украины во время массированных ударов российских военных было минимальное количество снарядов к Patriot.
Владимир Зеленский жаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Посольство России назвало нидерландских пилотов на Украине преступниками
Вчера, 13:34
 
В миреУкраинаСШАГерманияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала