Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест по делу о взятке
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 18.02.2026
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест по делу о взятке
Бывшему заместителю губернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:57:00+03:00
2026-02-18T16:57:00+03:00
2026-02-18T16:57:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
брянск
россия
брянская область
брянск
ТУЛА, 18 фев – РИА Новости. Бывшему заместителю губернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей до 13 марта, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Советский районный суд города Брянска
продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея и Антона Тимошенко по 13 марта 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Сергея Тимошенко задержали в середине марта прошлого года. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ
(получение взятки). Его сыну Антону вменяют посредничество в получении взятки.
По версии следствия, Тимошенко-старший курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.
Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, экс-замгубернатора получал взятки деньгами, имуществом, услугами и начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну. По данным пресс-службы СУСК России по региону, размер вменяемых Тимошенко взяток по четырем эпизодам в ходе следствия превысил 7 миллионов рублей. Сын бывшего замгубернатора фигурирует в качестве посредника в одном эпизоде из четырех.