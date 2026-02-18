Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест по делу о взятке

ТУЛА, 18 фев – РИА Новости. Бывшему заместителю губернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей до 13 марта, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, Тимошенко-старший курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.