Рейтинг@Mail.ru
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/vzyatka-2075258874.html
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест по делу о взятке
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 18.02.2026
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест по делу о взятке
Бывшему заместителю губернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:57:00+03:00
2026-02-18T16:57:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
брянск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260218/sud-2075258541.html
https://ria.ru/20260218/sud-2075252321.html
россия
брянская область
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, брянская область, брянск
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянск
Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест по делу о взятке

Брянскому экс-замгубернатора и его сыну продлили арест по делу о взятке до весны

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 18 фев – РИА Новости. Бывшему заместителю губернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей до 13 марта, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Советский районный суд города Брянска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея и Антона Тимошенко по 13 марта 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Суд продлил домашний арест гендиректору "Джема" Черкасову
Вчера, 16:56
Сергея Тимошенко задержали в середине марта прошлого года. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну Антону вменяют посредничество в получении взятки.
По версии следствия, Тимошенко-старший курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.
Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, экс-замгубернатора получал взятки деньгами, имуществом, услугами и начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну. По данным пресс-службы СУСК России по региону, размер вменяемых Тимошенко взяток по четырем эпизодам в ходе следствия превысил 7 миллионов рублей. Сын бывшего замгубернатора фигурирует в качестве посредника в одном эпизоде из четырех.
Арина Новосельская - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Суд в Москве отказал в УДО бывшему министру культуры Крыма
Вчера, 16:43
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьБрянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала