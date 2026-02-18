В церкви в штате Нью-Йорк прогремел взрыв

НЬЮ-ЙОРК, 18 фев - РИА Новости. Пять человек серьезно пострадали в результате взрыва в церкви в штате Нью-Йорк, сообщает полиция.

Правоохранители напрямую не раскрывают причину взрыва, но отмечают: до самого ЧП поступали сообщения о запахе газа, а на данный момент "нет никаких признаков преступной деятельности".

Сам инцидент произошел в церкви Abundant Life Fellowship в городке Бунвилл.