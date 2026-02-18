https://ria.ru/20260218/vzryv-2075092359.html
В церкви в штате Нью-Йорк прогремел взрыв
Пять человек серьезно пострадали в результате взрыва в церкви в штате Нью-Йорк, сообщает полиция. РИА Новости, 18.02.2026
При взрыве в церкви в штате Нью-Йорк пострадали пять человек
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев - РИА Новости. Пять человек серьезно пострадали в результате взрыва в церкви в штате Нью-Йорк, сообщает полиция.
Правоохранители напрямую не раскрывают причину взрыва, но отмечают: до самого ЧП поступали сообщения о запахе газа, а на данный момент "нет никаких признаков преступной деятельности".
Сам инцидент произошел в церкви Abundant Life Fellowship в городке Бунвилл.
"Все пять человек в настоящее время находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Церковь получила катастрофические повреждения и считается разрушенной", - указали силовики, отметив, что один из пострадавших - пастор, остальные - пожарные.