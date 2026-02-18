Рейтинг@Mail.ru
В церкви в штате Нью-Йорк прогремел взрыв - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/vzryv-2075092359.html
В церкви в штате Нью-Йорк прогремел взрыв
В церкви в штате Нью-Йорк прогремел взрыв - РИА Новости, 18.02.2026
В церкви в штате Нью-Йорк прогремел взрыв
Пять человек серьезно пострадали в результате взрыва в церкви в штате Нью-Йорк, сообщает полиция. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T02:07:00+03:00
2026-02-18T02:07:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862024203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f8c27ac5816ad9a511a649774cc5fbe.jpg
https://ria.ru/20201123/napadenie-1585846554.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862024203_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6abc7c877421c476c6a238158e2b8dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
В церкви в штате Нью-Йорк прогремел взрыв

При взрыве в церкви в штате Нью-Йорк пострадали пять человек

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны в Нью-Йорке
Сотрудники охраны в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев - РИА Новости. Пять человек серьезно пострадали в результате взрыва в церкви в штате Нью-Йорк, сообщает полиция.
Правоохранители напрямую не раскрывают причину взрыва, но отмечают: до самого ЧП поступали сообщения о запахе газа, а на данный момент "нет никаких признаков преступной деятельности".
Сам инцидент произошел в церкви Abundant Life Fellowship в городке Бунвилл.
"Все пять человек в настоящее время находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Церковь получила катастрофические повреждения и считается разрушенной", - указали силовики, отметив, что один из пострадавших - пастор, остальные - пожарные.
Сотрудники правоохранительных органов США в Сан-Хосе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
В США неизвестный напал на церковь, два человека погибли
23 ноября 2020, 09:13
 
В миреНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала