Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:26 18.02.2026 (обновлено: 08:43 18.02.2026)
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщили издание "Страна.ua" и телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.02.2026
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщили издание "Страна.ua" и телеканал "Общественное".
Информация о звуках детонации в этих городах появилась в 0:49 и 3:01 мск соответственно.
Взрывы в Николаеве также прогремели в 0:09 и 2:22 мск.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
