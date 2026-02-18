https://ria.ru/20260218/vzryv-2075091795.html
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 18.02.2026
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщили издание "Страна.ua" и телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T03:26:00+03:00
2026-02-18T03:26:00+03:00
2026-02-18T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
харьков
украина
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162820_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_66fe2628f9086d9caae81226a8e42688.jpg
https://ria.ru/20260217/vsu-2074990074.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162820_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_3290ec3e779f58eff57aaf3f2168df46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), харьков, украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Харьков, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины