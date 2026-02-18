https://ria.ru/20260218/vysota-2075168667.html
Сугробы в Москве могут увеличиться до 89 сантиметров за сутки
Сугробы в Москве могут увеличиться до 89 сантиметров за сутки - РИА Новости, 18.02.2026
Сугробы в Москве могут увеличиться до 89 сантиметров за сутки
Высота снежного покрова в Москве может увеличиться к утру пятницы с нынешних 55 до 89 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:38:00+03:00
2026-02-18T12:38:00+03:00
2026-02-18T12:38:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074106201_0:209:3026:1911_1920x0_80_0_0_e93cd082c6a1dee24bcbc7a951e85f38.jpg
https://ria.ru/20260216/snegopad-2074738596.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074106201_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_9618a459fa6e86d7883853d4e38c756b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Сугробы в Москве могут увеличиться до 89 сантиметров за сутки
Высота снежного покрова в Москве может увеличиться к утру пятницы до 89 см
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве может увеличиться к утру пятницы с нынешних 55 до 89 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец
сообщил РИА Новости, что за сутки с четверга на пятницу в Москве
выпадет более 50% февральской нормы осадков.
"Высота снежного покрова фактически: ВДНХ - 43 сантиметров, прогноз на утро 20 февраля - 77 сантиметров, Балчуг - 51 сантиметр, прогноз - 85 сантиметров, Тушино - 52 сантиметров, прогноз - 86 сантиметров, МГУ - 55 сантиметров, прогноз - 89 сантиметров", - рассказал Тишковец.