Сугробы в Москве могут увеличиться до 89 сантиметров за сутки - РИА Новости, 18.02.2026
12:38 18.02.2026
Сугробы в Москве могут увеличиться до 89 сантиметров за сутки
Высота снежного покрова в Москве может увеличиться к утру пятницы с нынешних 55 до 89 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 18.02.2026
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Сугробы в Москве могут увеличиться до 89 сантиметров за сутки

Высота снежного покрова в Москве может увеличиться к утру пятницы до 89 см

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве
Сотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве может увеличиться к утру пятницы с нынешних 55 до 89 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковет.
Ранее Тишковец сообщил РИА Новости, что за сутки с четверга на пятницу в Москве выпадет более 50% февральной нормы осадков.
"Высота снежного покрова фактически: ВДНХ - 43 сантиметров, прогноз на утро 20 февраля - 77 сантиметров, Балчуг - 51 сантиметр, прогноз - 85 сантиметров, Тушино - 52 сантиметров, прогноз - 86 сантиметров, МГУ - 55 сантиметров, прогноз - 89 сантиметров", - рассказал Тишковец.
На Москву идут новые снегопады, до настоящей весны еще долго
16 февраля, 17:53
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецСнегопад в Москве
 
 
