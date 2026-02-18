Владимир Соловьев назвал Вышинского героическим человеком

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев назвал героическим человеком, талантливым журналистом и политиком бывшего исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского.
Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа 2025 года в Москве. Девятнадцатого февраля ему исполнилось бы 59 лет.
Захарова назвала Вышинского настоящим героем
23 августа 2025, 09:43
«
"Во-первых, он (Вышинский - ред.) был человек героический, пережил тяжелейшие для себя несколько месяцев в застенках, которые, возможно, и подломили его здоровье. Он был человек талантливый, делал очень интересную программу об истории и нынешних днях Украины, обо всем, что там происходит, программу глубокую, в том числе и с хорошим юмором", - сказал Соловьев в эфире радио Sputnik.
Председатель Союза журналистов России также отметил, что со стороны Вышинского за время работы в Совете по правам человека было очень много инициатив, касающихся защиты прав журналистов и соотечественников, проживающих за рубежом.
"Конечно, мы потеряли очень-очень хорошего нашего товарища, талантливого и серьезного не только журналиста, но и политика", - подчеркнул Соловьев.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Арест Вышинского мог стать катализатором болезни, считает глава СЖР
28 августа 2025, 12:33