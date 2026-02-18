Владимир Соловьев назвал Вышинского героическим человеком

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев назвал героическим человеком, талантливым журналистом и политиком бывшего исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского.

Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа 2025 года в Москве. Девятнадцатого февраля ему исполнилось бы 59 лет.