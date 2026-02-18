Рейтинг@Mail.ru
Аналитик предположил, почему ВВС Украины сменили тактику - РИА Новости, 18.02.2026
08:29 18.02.2026
Аналитик предположил, почему ВВС Украины сменили тактику
Аналитик предположил, почему ВВС Украины сменили тактику
Аналитик предположил, почему ВВС Украины сменили тактику
Смена тактики действий Военно-воздушных сил Украины дает основание полагать, что в рядах пилотов ВСУ служат иностранные наёмники с боевым опытом в Афганистане и
в мире
украина
афганистан
ирак
алексей леонков
вооруженные силы украины
нато
f-16
украина
афганистан
ирак
в мире, украина, афганистан, ирак, алексей леонков, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Украина, Афганистан, Ирак, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
Аналитик предположил, почему ВВС Украины сменили тактику

Аналитик Леонков: в рядах ВВС ВСУ служат наёмники с боевым опытом в Ираке

Американский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Смена тактики действий Военно-воздушных сил Украины дает основание полагать, что в рядах пилотов ВСУ служат иностранные наёмники с боевым опытом в Афганистане и Ираке, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
Ранее издание Intelligence Online сообщило, что некоторыми истребителями F-16 на Украине управляют американские и нидерландские пилоты.
СМИ: на Украине с начала СВО ликвидировали не менее 20 канадских наемников
СМИ: на Украине с начала СВО ликвидировали не менее 20 канадских наемников
Вчера, 19:42
"По изменению тактики действий авиации ВВС стало ясно, что в их рядах находятся иностранные специалисты, потому что удары наносились из глубины территории Украины. Наносились в основном дальнобойными средствами поражения, например, такими крылатыми ракетами, как Storm Shadow и Scalp. При этом F-16 всегда совершал очень сложный маневр: после запуска ракеты уходил на маловысотный полет с огибанием местности и ретировался в сторону Западной Украины, скорее всего на территорию стран НАТО", - сказал Леонков.
Он добавил, что несмотря на все меры безопасности происходили результативные пуски российских ракет класса "воздух-воздух", и ВВС ВСУ теряли истребители вместе пилотами.
"Поэтому скрывать информацию о том, что управляют этими самолетами американские и нидерландские военные, которые имели опыт войны в Афганистане, в Ираке и так далее, стало уже практически невозможно", - отметил эксперт.
Ранее Леонков рассказал РИА Новости, что в рядах воздушных сил Украины нехватка квалифицированных пилотов для управления истребителями F-16, поэтому за штурвалы западных самолётов вынуждены садиться иностранные наемники.
Ганчев рассказал, как ВСУ используют наемников в Харьковской области
Ганчев рассказал, как ВСУ используют наемников в Харьковской области
16 февраля, 16:32
 
В миреУкраинаАфганистанИракАлексей ЛеонковВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
