Аналитик предположил, почему ВВС Украины сменили тактику

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Смена тактики действий Военно-воздушных сил Украины дает основание полагать, что в рядах пилотов ВСУ служат иностранные наёмники с боевым опытом в Афганистане и Ираке, заявил в беседе с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.

Ранее издание Intelligence Online сообщило, что некоторыми истребителями F-16 на Украине управляют американские и нидерландские пилоты.

"По изменению тактики действий авиации ВВС стало ясно, что в их рядах находятся иностранные специалисты, потому что удары наносились из глубины территории Украины. Наносились в основном дальнобойными средствами поражения, например, такими крылатыми ракетами, как Storm Shadow и Scalp. При этом F-16 всегда совершал очень сложный маневр: после запуска ракеты уходил на маловысотный полет с огибанием местности и ретировался в сторону Западной Украины, скорее всего на территорию стран НАТО", - сказал Леонков.

Он добавил, что несмотря на все меры безопасности происходили результативные пуски российских ракет класса "воздух-воздух", и ВВС ВСУ теряли истребители вместе пилотами.

"Поэтому скрывать информацию о том, что управляют этими самолетами американские и нидерландские военные, которые имели опыт войны в Афганистане, в Ираке и так далее, стало уже практически невозможно", - отметил эксперт.