Центральный университет лидирует по качеству платного набора абитуриентов
17:39 18.02.2026
Центральный университет лидирует по качеству платного набора абитуриентов
Центральный университет лидирует по качеству платного набора абитуриентов
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
национальный исследовательский ядерный университет "мифи", центральный университет (цу), вузы, образование, образование - общество
Центральный университет лидирует по качеству платного набора абитуриентов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Центральный университет стал лучшим российским вузом по качеству платного набора абитуриентов и вошел в топ-3 университетов по качеству общего набора согласно результатам мониторинга приема в университеты в 2025 году, проведенного НИУ ВШЭ, сообщает вуз.
В 2025 году в исследовании приняли участие 815 вузов. Эксперты НИУ ВШЭ сравнили средний балл результатов ЕГЭ студентов разных вузов, зачисленных на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения в 2025 году.
Центральный университет занял первое место по результатам платного набора со средним баллом ЕГЭ у студентов 87,4 баллов (+3,0 балла к результатам 2024 года). На второй и третьей строчке рейтинга — Университет Иннополис (83,2 балла) и НИУ ВШЭ (81,8 балла).
По результатам оценки качества общего набора Центральный университет вошел в топ-3 вузов со средним баллом ЕГЭ у студентов 87,8 баллов (+3,1 балла к результатам 2024 года). В тройку лучших также вошли МФТИ (96,8 балла) и МИФИ (91,5 балла).
"Мы строим университет нового типа с инновационным подходом к образованию, которому доверяют талантливые и амбициозные абитуриенты и их родители. Это подтверждает, что востребованность и реальное применение знаний в цифровой экономике — сегодня главная ценность и приоритет", - приводится в сообщении комментарий ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.
Студенты во время учебы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Центральный университет подготовит команду к космической олимпиаде
16 февраля, 18:17
 
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Центральный университет (ЦУ)ВузыОбразованиеОбразование - Общество
 
 
