Центральный университет лидирует по качеству платного набора абитуриентов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Центральный университет стал лучшим российским вузом по качеству платного набора абитуриентов и вошел в топ-3 университетов по качеству общего набора согласно результатам мониторинга приема в университеты в 2025 году, проведенного НИУ ВШЭ, сообщает вуз.

В 2025 году в исследовании приняли участие 815 вузов. Эксперты НИУ ВШЭ сравнили средний балл результатов ЕГЭ студентов разных вузов, зачисленных на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения в 2025 году.

Центральный университет занял первое место по результатам платного набора со средним баллом ЕГЭ у студентов 87,4 баллов (+3,0 балла к результатам 2024 года). На второй и третьей строчке рейтинга — Университет Иннополис (83,2 балла) и НИУ ВШЭ (81,8 балла).

По результатам оценки качества общего набора Центральный университет вошел в топ-3 вузов со средним баллом ЕГЭ у студентов 87,8 баллов (+3,1 балла к результатам 2024 года). В тройку лучших также вошли МФТИ (96,8 балла) и МИФИ (91,5 балла).