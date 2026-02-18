https://ria.ru/20260218/vuz-2075162452.html
Стали известны российские вузы с самым высоким проходным баллом ЕГЭ
В топ-3 вузов с самым высоким средним проходным баллом ЕГЭ в 2025 году вошли МФТИ, МИФИ и Центральный университет, следует из результатов мониторинга НИУ ВШЭ, с РИА Новости, 18.02.2026
РИА Новости: МФТИ и МИФИ вошли в топ вузов с самым высоким проходным баллом ЕГЭ