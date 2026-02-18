Рейтинг@Mail.ru
Вучич назвал условное членство в Евросоюзе приемлемым для Сербии - РИА Новости, 18.02.2026
16:50 18.02.2026
Вучич назвал условное членство в Евросоюзе приемлемым для Сербии
Вучич назвал условное членство в Евросоюзе приемлемым для Сербии
Президент Сербии Александр Вучич считает приемлемым для своей страны так называемое условное членство в Евросоюзе без права вето. РИА Новости, 18.02.2026
Вучич назвал условное членство в Евросоюзе приемлемым для Сербии

Вучич назвал членство в Евросоюзе без права вето приемлемым для Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает приемлемым для своей страны так называемое условное членство в Евросоюзе без права вето.
"Для Сербии членство в ЕС без права вето является приемлемым", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Власти Сербии рассказали, с чего началась эпидемия сепаратизма в мире
17 февраля, 14:37
По его словам, более важным аспектом для Сербии в вопросе членства в Евросоюзе является "внутренний рынок (ЕС - ред.), а также свободное перемещение товаров, людей и капитала".
"Это основные ценности, которые мы хотим достичь благодаря членству в ЕС", - сказал Вучич.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три (всего их восемь) переговорной платформы по вступлению Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.
Издание Politico ранее сообщило, что в Евросоюзе рассматривается вопрос о введении новых правил членства, которые не предполагают наличия полного права голоса у новых стран-членов.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Вучичу советовали закрыть российские СМИ в Сербии
26 января, 18:46
 
