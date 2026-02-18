Вучич назвал условное членство в Евросоюзе приемлемым для Сербии

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает приемлемым для своей страны так называемое условное членство в Евросоюзе без права вето.

"Для Сербии членство в ЕС без права вето является приемлемым", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, более важным аспектом для Сербии в вопросе членства в Евросоюзе является "внутренний рынок (ЕС - ред.), а также свободное перемещение товаров, людей и капитала".

"Это основные ценности, которые мы хотим достичь благодаря членству в ЕС", - сказал Вучич.

Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три (всего их восемь) переговорной платформы по вступлению Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.