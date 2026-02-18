ВТБ назвал новые сценарии применения биометрии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. К 2030 году компании будут массово использовать данные о походке и жестах пользователей, чтобы усилить их финансовую защиту или диагностировать болезни на ранней стадии, сообщил заместитель руководителя технологического блока ВТБ на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" Сергей Безбогов.

Например, кредитные организации при помощи поведенческой биометрии в целях антифрода смогут анализировать поведение клиентов при совершении онлайн-операции: скорость набора номера карты, угол наклона телефона, интенсивность нажатий на экран телефона. В случае, если мошенник получит данные карты, то его манера поведения в приложении банка или на сайте онлайн-магазина будет радикально отличаться от клиента, в результате чего транзакция будет заблокирована. Эти же данные могут помочь банкам понять, что их клиент совершает операции, находясь под влиянием мошенников.

Помимо этого, смартфоны или умные часы для обеспечения безопасности пользователя смогут автоматически заблокироваться, если изменится походка носителя. Это будет означать, что устройством завладел другой пользователь. Также смартфон или ноутбук могут заблокировать сессию, если поменяется стиль печати – его темп, ритм и сила нажатия на клавиши или экран.

Автомобиль будет распознавать своего владельца по манере держать руль, работе с педалями, посадке в кресле и выбору музыки. Если они будут отличатся от привычных показателей, то автомобиль может снизить скорость или передать данные в службу безопасности при подозрении, что за рулем находится другой человек.

В плане здоровья поведенческая биометрия определит изменения в моторике, в том числе в почерке, походке или скорости печати, что поможет диагностировать болезнь на ранней стадии. А в контексте образования гаджет проанализирует, как ученик читает текст с экрана, зафиксирует, где он теряет концентрацию, и адаптирует материал или упростит интерфейс.

Развитие могут получить еще два типа биометрии: венозный рисунок ладони и радужка глаза. Ладонь может использоваться для оплаты покупок и прохода в организации. Преимущества биометрии по радужке глаза в том, что с ее помощью можно распознавать человека на расстоянии от нескольких метров, то есть не надо подходить близко к сканеру. Это удобно для получения доступа к банковским ячейкам, посадки на авиарейсы и поезда, открытия запертых дверей в дома или офисы.