https://ria.ru/20260218/vtb-2075167720.html
ВТБ: интерес бизнеса к самозанятым поставил рекорд
ВТБ: интерес бизнеса к самозанятым поставил рекорд - РИА Новости, 18.02.2026
ВТБ: интерес бизнеса к самозанятым поставил рекорд
Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2025 году совершили более 170 тысяч переводов самозанятым на 12,4 миллиарда рублей, это на 70% превышает прошлогодние... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:32:00+03:00
2026-02-18T12:32:00+03:00
2026-02-18T12:32:00+03:00
москва
денис бортников
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg
https://ria.ru/20260218/vtb-2075152125.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4d908ebfb9b6ff73531b56acc6346306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, денис бортников, втб (банк)
Москва, Денис Бортников, ВТБ (банк)
ВТБ: интерес бизнеса к самозанятым поставил рекорд
Денис Бортников: интерес бизнеса к самозанятым поставил рекорд
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2025 году совершили более 170 тысяч переводов самозанятым на 12,4 миллиарда рублей, это на 70% превышает прошлогодние показатели как по объему, так и по количеству операций, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Заявление прозвучало на финале конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Саранске.
Лидерами по объему закупок товаров и услуг у самозанятых остаются Москва и Санкт-Петербург – вместе они дают 30% в общем объеме переводов. Среди других регионов по объемам расчетов лидируют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области. По статистике банка, основными заказчиками товаров и услуг самозанятых выступают компании СМБ из сферы строительства, торговли, транспорта, ИТ, спорта и развлечений.
"Самозанятые стали для предпринимателей незаменимым ресурсом в решении операционных задач, особенно в сферах сезонного бизнеса и при выполнении нерегулярных работ. Важно, что благодаря банковскому сервису это сотрудничество строится на прозрачных юридических и финансовых основаниях. Для экономики в целом это означает рост легальной занятости, внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности малого бизнеса", – отметил Бортников, его слова привели в пресс-службе банка.
Топ-менеджер сообщил, что по итогам 2025 года число клиентов – самозанятых в ВТБ выросло на 43% и превысило 1 миллион человек.