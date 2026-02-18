ВТБ: интерес бизнеса к самозанятым поставил рекорд

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2025 году совершили более 170 тысяч переводов самозанятым на 12,4 миллиарда рублей, это на 70% превышает прошлогодние показатели как по объему, так и по количеству операций, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Заявление прозвучало на финале конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Саранске.

Лидерами по объему закупок товаров и услуг у самозанятых остаются Москва и Санкт-Петербург – вместе они дают 30% в общем объеме переводов. Среди других регионов по объемам расчетов лидируют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области. По статистике банка, основными заказчиками товаров и услуг самозанятых выступают компании СМБ из сферы строительства, торговли, транспорта, ИТ, спорта и развлечений.

"Самозанятые стали для предпринимателей незаменимым ресурсом в решении операционных задач, особенно в сферах сезонного бизнеса и при выполнении нерегулярных работ. Важно, что благодаря банковскому сервису это сотрудничество строится на прозрачных юридических и финансовых основаниях. Для экономики в целом это означает рост легальной занятости, внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности малого бизнеса", – отметил Бортников, его слова привели в пресс-службе банка.