ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. По итогам 2025 года клиенты зарегистрировали через онлайн-сервис ВТБ в 1,5 раза больше компаний и ИП, чем в 2024-м, три из четырех новых бизнесов открываются в регионах, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников на финале конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Саранске.
"Цифровая регистрация бизнеса перестала быть просто альтернативой — сегодня это основной выбор предпринимателей. Ключевую роль здесь играет бесшовная интеграция с госплатформами", — рассказал Бортников, его слова привели в пресс-службе банка.
По статистике ВТБ, положительная динамика сохранялась на протяжении всего прошлого года. География регистраций осталась стабильной: около четверти всех новых бизнесов пришлось на Москву и Московскую область, еще 8% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В числе регионов-лидеров также Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская, Новосибирская, Свердловская области и Алтайский край. Такое распределение сохраняется второй год подряд.
В отраслевой структуре по-прежнему доминируют торговля, строительство и грузоперевозки — эти направления остаются ключевыми для малого бизнеса.