ВСУ используют территориальную оборону как рабскую силу, заявил Кимаковский
ВСУ используют территориальную оборону как рабскую силу, заявил Кимаковский
ВСУ используют территориальную оборону как рабскую силу, заявил Кимаковский
ВСУ используют боевиков территориальной обороны Украины на фронте в качестве рабской силы, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
ВСУ используют территориальную оборону как рабскую силу, заявил Кимаковский

Кимаковский: ВСУ используют бойцов теробороны в качестве рабской силы

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 18 фев – РИА Новости. ВСУ используют боевиков территориальной обороны Украины на фронте в качестве рабской силы, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«

"Часто ТрОшников (бойцов теробороны) забирают к себе более специализированные подразделения или подразделения, связанные с националистами, и использует их как рабсилу. Используют на линии фронта как "козлят", – сказал Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что боевиков, вступивших в ряды теробороны Украины, часто похищают и направляют в другие подразделения в обход украинского законодательства.
