ВСУ используют территориальную оборону как рабскую силу, заявил Кимаковский
ВСУ используют боевиков территориальной обороны Украины на фронте в качестве рабской силы, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
