ВСУ используют территориальную оборону как рабскую силу, заявил Кимаковский

"Часто ТрОшников (бойцов теробороны) забирают к себе более специализированные подразделения или подразделения, связанные с националистами, и использует их как рабсилу. Используют на линии фронта как "козлят", – сказал Кимаковский в эфире телеканала "Россия 24".