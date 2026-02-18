https://ria.ru/20260218/vsu-2075248210.html
В Брянской области дроны ВСУ атаковали специализированную технику
В Брянской области дроны ВСУ атаковали специализированную технику - РИА Новости, 18.02.2026
В Брянской области дроны ВСУ атаковали специализированную технику
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали специализированную технику в поселке Суземка Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
суземский район
вооруженные силы украины
александр богомаз
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
суземский район
В Брянской области дроны ВСУ атаковали специализированную технику
В Суземке в Брянской области дроны ВСУ атаковали специализированную технику