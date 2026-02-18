Пленный ВСУ рассказал, как ловил полуодетых людей для отправки на фронт

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов ловили людей в трусах, тапочках и шортах, чтобы затем отправить их на войну с Россией, заявил на видео от Минобороны РФ младший сержант ВСУ Николай Шкиранда.

Он отметил, что сам попал в ряды украинской армии через вручение повестки на улице, которая предписывала ему явиться в ТЦК. Впоследствии Шкиранда стал одним из тех самых "людоловов", которые занимались поиском "пушечного мяса" для передовой.

"Осенью 2024 года уже заставляли отлавливать. Просто в тапочках, трусах, шортах ловили людей и отправляли. Это правда. Этого не отнять", - сказал пленный.

По его словам, из-за таких мер он решил незаконно покинуть службу, однако вскоре все равно вернулся, потому что понимал неизбежность своей участи.

"Сам вернулся. Я понимал, что нахожусь незаконно, так как я мобилизован. И рано или поздно начнут меня ловить. Рано или поздно все равно поймают, потому что содержать семью надо. Потому что семья, дети, на работу не пойдешь - какая работа? Перебежками ходить, от всего прятаться", - подчеркнул Шкиранда.

Он добавил, что после своей службы в ТЦК сам попал на передовую. "Меня отправили на Ровенский полигон. Там меня возобновили в конце месяца. Возобновили на службе и оставили на полигоне продолжать службу. В 47-ю бригаду хотел перевестись, увидел рекламу, что там есть должности разные, тыловые. Поверил, с рекрутинговым центром связался - отзвонились, я заполнил анкету, отправил. И сказали через "Армию Плюс" писать рапорт на перевод. С переводом проблем не было. Меня отправили на выход, на позицию", - сказал военнопленный.

Шкиранда попал в плен к военнослужащим группировки войск "Север", когда занимал позицию в наполовину разрушенном погребе, в котором он прятался с другими украинскими военными.