Пленный ВСУ рассказал, как ловил полуодетых людей для отправки на фронт - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/vsu-2075157051.html
Пленный ВСУ рассказал, как ловил полуодетых людей для отправки на фронт
Пленный ВСУ рассказал, как ловил полуодетых людей для отправки на фронт - РИА Новости, 18.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, как ловил полуодетых людей для отправки на фронт
Сотрудники украинских военкоматов ловили людей в трусах, тапочках и шортах, чтобы затем отправить их на войну с Россией, заявил на видео от Минобороны РФ... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:05:00+03:00
2026-02-18T12:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075111326.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, как ловил полуодетых людей для отправки на фронт

Пленный Шкиранда: ТЦК ловят людей в трусах и тапочках для отправки на фронт

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов ловили людей в трусах, тапочках и шортах, чтобы затем отправить их на войну с Россией, заявил на видео от Минобороны РФ младший сержант ВСУ Николай Шкиранда.
Он отметил, что сам попал в ряды украинской армии через вручение повестки на улице, которая предписывала ему явиться в ТЦК. Впоследствии Шкиранда стал одним из тех самых "людоловов", которые занимались поиском "пушечного мяса" для передовой.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров по Украине
Вчера, 07:42
"Осенью 2024 года уже заставляли отлавливать. Просто в тапочках, трусах, шортах ловили людей и отправляли. Это правда. Этого не отнять", - сказал пленный.
По его словам, из-за таких мер он решил незаконно покинуть службу, однако вскоре все равно вернулся, потому что понимал неизбежность своей участи.
"Сам вернулся. Я понимал, что нахожусь незаконно, так как я мобилизован. И рано или поздно начнут меня ловить. Рано или поздно все равно поймают, потому что содержать семью надо. Потому что семья, дети, на работу не пойдешь - какая работа? Перебежками ходить, от всего прятаться", - подчеркнул Шкиранда.
Он добавил, что после своей службы в ТЦК сам попал на передовую. "Меня отправили на Ровенский полигон. Там меня возобновили в конце месяца. Возобновили на службе и оставили на полигоне продолжать службу. В 47-ю бригаду хотел перевестись, увидел рекламу, что там есть должности разные, тыловые. Поверил, с рекрутинговым центром связался - отзвонились, я заполнил анкету, отправил. И сказали через "Армию Плюс" писать рапорт на перевод. С переводом проблем не было. Меня отправили на выход, на позицию", - сказал военнопленный.
Шкиранда попал в плен к военнослужащим группировки войск "Север", когда занимал позицию в наполовину разрушенном погребе, в котором он прятался с другими украинскими военными.
"Нам повезло, что автоматы наши стояли метра полтора-два от нас, что мы были без оружия, нас сразу там не ликвидировали на месте. Ребята нас взяли в плен. Все - мы сдались. Ребята из российской армии относились прекрасно, кормили, сигареты давали, вообще без проблем, никакого насилия", - подчеркнул пленный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
