Песков рассказал о важности предстоящей встречи Путина с главой МИД Кубы
Песков рассказал о важности предстоящей встречи Путина с главой МИД Кубы
Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с главой кубинского МИД Бруно Родригесом Паррильей имеет особое значение с учетом сложного периода,... РИА Новости, 18.02.2026
россия
куба
дмитрий песков
владимир путин
бруно родригес паррилья
россия
куба
