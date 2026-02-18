Воскресенский призвал обучать врачей цифровым технологиям

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель комиссии "Продолжительная и активная жизнь" Госсовета РФ, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости обучать цифровым технологиям медсестер и фельдшеров.

Глава государства провел совещание с кабинетом министров в формате видеоконференции. Основными в повестке были вопросы, связанные с ходом модернизации первичного звена здравоохранения.