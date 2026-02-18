Рейтинг@Mail.ru
Воскресенский призвал обучать врачей цифровым технологиям - РИА Новости, 18.02.2026
20:55 18.02.2026
Воскресенский призвал обучать врачей цифровым технологиям
Председатель комиссии "Продолжительная и активная жизнь" Госсовета РФ, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил президенту РФ Владимиру...
общество, россия, ивановская область, станислав воскресенский, владимир путин, здравоохранение
Общество, Россия, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Владимир Путин, Здравоохранение
Воскресенский призвал обучать врачей цифровым технологиям

Воскресенский заявил Путину о необходимости обучать врачей цифровым технологиям

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель комиссии "Продолжительная и активная жизнь" Госсовета РФ, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости обучать цифровым технологиям медсестер и фельдшеров.
Глава государства провел совещание с кабинетом министров в формате видеоконференции. Основными в повестке были вопросы, связанные с ходом модернизации первичного звена здравоохранения.
«
"Очень важно обучать врачей, сестер и фельдшеров как раз навыкам использования цифровых платформ. Цифровые решения, конечно же, не заменят врача, но являются хорошими помощниками", - сказал Воскресенский.
Он отметил, что современные нейросети, такие как "Алиса" или GigaChat, уже способны интерпретировать общий анализ крови на уровне опытного городского врача, что уравнивает возможности жителя села и человека из мегаполиса в получении качественной медицинской консультации. По его словам, аналогичный прогресс наблюдается в качестве анализа снимков и автоматизации процессов, что позволяет разгрузить ценное время врачей.
Путин: качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
ОбществоРоссияИвановская областьСтанислав ВоскресенскийВладимир ПутинЗдравоохранение
 
 
