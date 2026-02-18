Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил продумать дополнительные меры защиты врачей в России от угроз жизни и здоровью со стороны пациентов.

« "Владимир Владимирович, 34% медработников жалуются нам о том, что они сталкивались с угрозами жизни и здоровью со стороны пациентов. В скоропомощной среде это доходит до 60%", - сказал Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что врачи обращаются в Народный фронт и просят подумать над тем, как их можно дополнительно защитить от угроз.