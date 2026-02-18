Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз
20:18 18.02.2026
Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз
Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз - РИА Новости, 18.02.2026
Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз
Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил продумать дополнительные меры защиты врачей в России от угроз жизни и здоровью со стороны пациентов. РИА Новости, 18.02.2026
Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз

Народный фронт предложил продумать дополнительные меры защиты врачей от угроз

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил продумать дополнительные меры защиты врачей в России от угроз жизни и здоровью со стороны пациентов.
«
"Владимир Владимирович, 34% медработников жалуются нам о том, что они сталкивались с угрозами жизни и здоровью со стороны пациентов. В скоропомощной среде это доходит до 60%", - сказал Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Он отметил, что врачи обращаются в Народный фронт и просят подумать над тем, как их можно дополнительно защитить от угроз.
"Правительство несколько раз инициировало обсуждение и дополнительной правовой защиты, и страхования врачебной ошибки, однако пока правовое решение не было найдено. Предлагаем ещё раз вернуться к законодательному обсуждению этих проблем", - подчеркнул Кузнецов.
Путин обсудил с правительством модернизацию здравоохранения
