Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз
Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз - РИА Новости, 18.02.2026
Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз
Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил продумать дополнительные меры защиты врачей в России от угроз жизни и здоровью со стороны пациентов.
россия
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил продумать дополнительные меры защиты врачей в России от угроз жизни и здоровью со стороны пациентов.
"Владимир Владимирович, 34% медработников жалуются нам о том, что они сталкивались с угрозами жизни и здоровью со стороны пациентов. В скоропомощной среде это доходит до 60%", - сказал Кузнецов
на совещании президента РФ Владимира Путина
с членами правительства.
Он отметил, что врачи обращаются в Народный фронт и просят подумать над тем, как их можно дополнительно защитить от угроз.
"Правительство несколько раз инициировало обсуждение и дополнительной правовой защиты, и страхования врачебной ошибки, однако пока правовое решение не было найдено. Предлагаем ещё раз вернуться к законодательному обсуждению этих проблем", - подчеркнул Кузнецов.