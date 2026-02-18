https://ria.ru/20260218/voyska-2075326744.html
Манько могут не утвердить в должности командующего штурмовыми войсками ВСУ
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности командующего штурмовыми войсками Украины Валентин Манько может не получить официального назначения на должность и быть уволен по состоянию здоровья, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, поводом для подобных сообщений стали заявления самого Манько, который рассказал в соцсетях об ухудшении самочувствия. Информацию о его возможном отстранении также подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
.
"Распространяется слух, что исполняющий обязанности командующего штурмовых войск Валентин Манько не будет официально назначен на должность и будет уволен по состоянию здоровья", - сообщил представитель силовых структур.
Он добавил, что украинские пользователи социальных сетей активно обсуждают вероятные кадровые решения.
"Манько не обладал авторитетом ни среди подчиненных, ни среди боевых командиров... Много пафоса, ноль результата. Он светил в сети военные карты, снимал видео под русские песни, имел конфликты с ГУР (главное управление разведки МО Украины
- ред.) и репутацию персонажа, которому не доверяли даже свои", — пишут украинские блогеры, слова которых привел собеседник агентства.