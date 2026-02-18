Рейтинг@Mail.ru
ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 18.02.2026 (обновлено: 08:34 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/vojska-2075107449.html
ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области
ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области - РИА Новости, 18.02.2026
ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области
Украинские боевики понесли потери при попытке вернуть позиции в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T06:34:00+03:00
2026-02-18T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
владимир путин
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
https://ria.ru/20260215/unichtozhenie-2074462929.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, владимир путин, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Владимир Путин, Сумская область
ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области

ВС России отразили контратаку ВСУ в районе Волчанских Хуторов

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские боевики понесли потери при попытке вернуть позиции в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУ <...> предприняли очередную безуспешную попытку контратаки на "северян" силами 113-й отдельной бригады теробороны. Комплексным огневым поражением атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции", — рассказал собеседник агентства.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
ВС России уничтожили скопление сил спецопераций ВСУ в Харьковской области
15 февраля, 06:47
По данным Минобороны, за сутки российские бойцы уничтожили на этом участке фронта более 165 украинских военных, десять автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и склад материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаВладимир ПутинСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала