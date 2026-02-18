ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские боевики понесли потери при попытке вернуть позиции в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным Минобороны, за сутки российские бойцы уничтожили на этом участке фронта более 165 украинских военных, десять автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и склад материальных средств.