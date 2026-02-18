https://ria.ru/20260218/vojska-2075107449.html
ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области
ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области - РИА Новости, 18.02.2026
ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области
Украинские боевики понесли потери при попытке вернуть позиции в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T06:34:00+03:00
2026-02-18T06:34:00+03:00
2026-02-18T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
владимир путин
сумская область
харьковская область
украина
сумская область
ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области
ВС России отразили контратаку ВСУ в районе Волчанских Хуторов