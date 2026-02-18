В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при атаке дрона ВСУ

«

"В районе хутора Церковный Белгородского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадал водитель. Мужчину, получившего минно-взрывную травму, ранения брюшной полости и ног, в тяжёлом состоянии доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.