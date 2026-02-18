https://ria.ru/20260218/voditel-2075295056.html
В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 18.02.2026
В Белгородской области водитель автомобиля пострадал при атаке дрона ВСУ
Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму и ранения в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, пострадавшего госпитализируют, сообщил... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:10:00+03:00
2026-02-18T19:10:00+03:00
2026-02-18T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
