Влах призвала Молдавию присоединиться к Совету мира по Газе

"Участие в "Совете мира" могло бы дать Молдавии новые возможности для укрепления безопасности. Поэтому я официально обратилась к министру иностранных дел Михаю Попшою с призывом изучить инициативу президента США и принять решение в интересах Молдавии", — написала Влах в открытом письме к главе МИД.

Она отметила, что Молдавию официально не приглашали присоединиться к "Совету мира", но это не значит, что власти не должны искать возможности сотрудничать с новой организацией, которая должна "функционировать как альтернативная платформа международного сотрудничества в сфере безопасности и предотвращения конфликтов".