18.02.2026
17:42 18.02.2026
Влах призвала Молдавию присоединиться к Совету мира по Газе
Молдавии нужно рассмотреть возможность присоединения к проекту американского президента Дональда Трампа "Совет мира" по Газе ради укрепления безопасности... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
молдавия
сша
гагаузия
ирина влах
дональд трамп
михай попшой
оон
в мире, молдавия, сша, гагаузия, ирина влах, дональд трамп, михай попшой, оон
В мире, Молдавия, США, Гагаузия, Ирина Влах, Дональд Трамп, Михай Попшой, ООН
Ирина Влах
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Молдавии нужно рассмотреть возможность присоединения к проекту американского президента Дональда Трампа "Совет мира" по Газе ради укрепления безопасности республики, считает экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Участие в "Совете мира" могло бы дать Молдавии новые возможности для укрепления безопасности. Поэтому я официально обратилась к министру иностранных дел Михаю Попшою с призывом изучить инициативу президента США и принять решение в интересах Молдавии", — написала Влах в открытом письме к главе МИД.

Она отметила, что Молдавию официально не приглашали присоединиться к "Совету мира", но это не значит, что власти не должны искать возможности сотрудничать с новой организацией, которая должна "функционировать как альтернативная платформа международного сотрудничества в сфере безопасности и предотвращения конфликтов".
"Молдавия должна находиться там, где это продиктовано ее национальными интересами. А это означает необходимость продолжать развивать хорошие отношения с ООН, а также делать все возможное для использования возможностей, которые предоставляет деятельность Совета Мира. В столь важных вопросах мы не имеем права ошибаться как государство и должны занять максимально корректную позицию", - подчеркнула Влах.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание "Совета мира" состоится 19 февраля в Вашингтоне.
Молдавские власти не признают, что сделали ошибку, заявила Влах
11 февраля, 20:45
11 февраля, 20:45
 
