В VK подтвердили прекращение поддержки мессенджера "ТамТам"
В VK подтвердили прекращение поддержки мессенджера "ТамТам" - РИА Новости, 18.02.2026
В VK подтвердили прекращение поддержки мессенджера "ТамТам"
18.02.2026

Мессенджер "ТамТам" прекратит работу с 27 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
VK: Мессенджер "ТамТам" прекратит работу с 27 февраля
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мессенджер "ТамТам" прекратит работу с 27 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
"В VK подтвердили прекращение поддержки мессенджера "ТамТам" 27 февраля", - заявили в компании.
В VK добавили, что компания сосредоточится на развитии более перспективных продуктов.
Мессенджер была разработан Mail.ru Group
(ныне VK) и запущен летом 2016 года под названием "ОК сообщения". Позже, в 2017 году, его переименовали в "ТамТам". В 2022 году Минцифры России
включило "ТамТам" в перечень российских аналогов иностранных мессенджеров.