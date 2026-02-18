Рейтинг@Mail.ru
В VK подтвердили прекращение поддержки мессенджера "ТамТам" - РИА Новости, 18.02.2026
14:10 18.02.2026
В VK подтвердили прекращение поддержки мессенджера "ТамТам"
В VK подтвердили прекращение поддержки мессенджера "ТамТам" - РИА Новости, 18.02.2026
В VK подтвердили прекращение поддержки мессенджера "ТамТам"
Мессенджер "ТамТам" прекратит работу с 27 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:10:00+03:00
2026-02-18T14:10:00+03:00
2026
россия, mail.ru group
Россия, Mail.Ru Group
В VK подтвердили прекращение поддержки мессенджера "ТамТам"

VK: Мессенджер "ТамТам" прекратит работу с 27 февраля

Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мессенджер "ТамТам" прекратит работу с 27 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
"В VK подтвердили прекращение поддержки мессенджера "ТамТам" 27 февраля", - заявили в компании.
В VK добавили, что компания сосредоточится на развитии более перспективных продуктов.
Мессенджер была разработан Mail.ru Group (ныне VK) и запущен летом 2016 года под названием "ОК сообщения". Позже, в 2017 году, его переименовали в "ТамТам". В 2022 году Минцифры России включило "ТамТам" в перечень российских аналогов иностранных мессенджеров.
РоссияMail.Ru Group
 
 
