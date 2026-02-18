Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США обеспокоен использованием ИИ для слежки - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:30 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/vens-2075081719.html
Вице-президент США обеспокоен использованием ИИ для слежки
Вице-президент США обеспокоен использованием ИИ для слежки - РИА Новости, 18.02.2026
Вице-президент США обеспокоен использованием ИИ для слежки
Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что обеспокоен возможностью использования искусственного интеллекта для слежки за населением. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T00:30:00+03:00
2026-02-18T00:30:00+03:00
в мире
сша
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_0:105:2862:1715_1920x0_80_0_0_358acac1a92cff31a917949461c0a5a5.jpg
https://ria.ru/20260217/nauka-2074968648.html
https://ria.ru/20260213/glava-2074241744.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885813_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ba8050ffb35e2c7512eebcbddb835fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, google
В мире, США, Google
Вице-президент США обеспокоен использованием ИИ для слежки

Вэнс: перспектива применения ИИ для слежки вызывает беспокойство

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что обеспокоен возможностью использования искусственного интеллекта для слежки за населением.
"Я обеспокоен рядом вещей: компаниями, которые используют ИИ для наблюдения за американцами, вторжением в частную жизнь", - сказал Вэнс в интервью Fox News.
Компьютерные технологии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Внедрение ИИ выведет историческую науку из кризиса, заявили в Минобрнауки
Вчера, 15:00
Вэнс признался, что обеспокоен политической предвзятостью, которая проявляется в информационных продуктах. По словам вице-президента США, несколько лет назад поисковая система Google своей предвзятостью в пользу левого крыла изменила политическую систему в Соединенных Штатах.
"Я не хочу, чтобы то же самое произошло с искусственным интеллектом", - сказал Вэнс.
Вице-президент США также отверг утверждение о том, что ИИ сейчас никому не подконтролен, заявив, что в определенной степени контроль над технологией есть у ее разработчиков и владельцев компаний.
ИИ-процессор Ascend 910 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
13 февраля, 17:39
 
В миреСШАGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала