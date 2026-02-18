https://ria.ru/20260218/vens-2075081719.html
Вице-президент США обеспокоен использованием ИИ для слежки
18.02.2026
Вице-президент США обеспокоен использованием ИИ для слежки
Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что обеспокоен возможностью использования искусственного интеллекта для слежки за населением. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T00:30:00+03:00
2026-02-18T00:30:00+03:00
2026-02-18T00:30:00+03:00
Вэнс: перспектива применения ИИ для слежки вызывает беспокойство
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что обеспокоен возможностью использования искусственного интеллекта для слежки за населением.
"Я обеспокоен рядом вещей: компаниями, которые используют ИИ для наблюдения за американцами, вторжением в частную жизнь", - сказал Вэнс в интервью Fox News
.
Вэнс признался, что обеспокоен политической предвзятостью, которая проявляется в информационных продуктах. По словам вице-президента США
, несколько лет назад поисковая система Google
своей предвзятостью в пользу левого крыла изменила политическую систему в Соединенных Штатах.
"Я не хочу, чтобы то же самое произошло с искусственным интеллектом", - сказал Вэнс.
Вице-президент США также отверг утверждение о том, что ИИ сейчас никому не подконтролен, заявив, что в определенной степени контроль над технологией есть у ее разработчиков и владельцев компаний.