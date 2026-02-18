Вице-президент США обеспокоен использованием ИИ для слежки

"Я не хочу, чтобы то же самое произошло с искусственным интеллектом", - сказал Вэнс.

Вице-президент США также отверг утверждение о том, что ИИ сейчас никому не подконтролен, заявив, что в определенной степени контроль над технологией есть у ее разработчиков и владельцев компаний.