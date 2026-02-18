https://ria.ru/20260218/vengriya-2075239364.html
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину - РИА Новости, 18.02.2026
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину
Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Киеву, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:00:00+03:00
2026-02-18T16:00:00+03:00
2026-02-18T16:39:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
роберт фицо
петер сийярто
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330323_407:26:1660:731_1920x0_80_0_0_7fa07fe0b3294795be4a2e03c597fd73.jpg
https://ria.ru/20260218/zaluzhnyy-2075216928.html
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075205499.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330323_64:0:1596:1149_1920x0_80_0_0_473d0dea813d5bae54829d205d8aa4cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, киев, роберт фицо, петер сийярто, владимир зеленский
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Петер Сийярто, Владимир Зеленский
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину
Сийярто: Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину