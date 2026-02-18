Рейтинг@Mail.ru
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину
16:00 18.02.2026 (обновлено: 16:39 18.02.2026)
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину - РИА Новости, 18.02.2026
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину
Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Киеву, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 18.02.2026
в мире
венгрия
украина
киев
роберт фицо
петер сийярто
владимир зеленский
венгрия
украина
киев
в мире, венгрия, украина, киев, роберт фицо, петер сийярто, владимир зеленский
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Петер Сийярто, Владимир Зеленский
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину

Сийярто: Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину

Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов" в рамках "Российской энергетической недели" в Москве
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов в рамках Российской энергетической недели в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов" в рамках "Российской энергетической недели" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Будапешт приостановил экспорт дизельного топлива Киеву, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«

"Информирую вас о том, что поставки дизельного топлива на Украину приостановлены. И они не будут восстановлены до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по "Дружбе", — рассказал он на пресс-конференции.

Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и обвинил его в провалах ВСУ
Вчера, 14:48
Аналогичное решение приняла и Словакия. Премьер Роберт Фицо также пригрозил Владимиру Зеленскому полностью прекратить подачу электроэнергии.
Как сообщал венгерский портал Mandiner, транзит по "Дружбе" прекратился в конце января. Сийярто отмечал, что Киев перекрыл его по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Трубопровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в Венгрию, Словакию, Чехию.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 14:15
 
В миреВенгрияУкраинаКиевРоберт ФицоПетер СийяртоВладимир Зеленский
 
 
