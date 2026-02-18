https://ria.ru/20260218/vengriya-2075206305.html
В ЕК прокомментировали ситуацию с поставками нефти в Венгрию
В ЕК прокомментировали ситуацию с поставками нефти в Венгрию - РИА Новости, 18.02.2026
В ЕК прокомментировали ситуацию с поставками нефти в Венгрию
Еврокомиссия пока не созывала заседание кризисного штаба по нефти в связи с перебоями с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, но... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:16:00+03:00
2026-02-18T14:16:00+03:00
2026-02-18T14:16:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
хорватия
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074560546.html
венгрия
словакия
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, словакия, хорватия, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Словакия, Хорватия, Еврокомиссия
В ЕК прокомментировали ситуацию с поставками нефти в Венгрию
РИА Новости: ЕК не созывала штаб по альтернативным поставкам нефти Венгрии