В ЕК прокомментировали ситуацию с поставками нефти в Венгрию - РИА Новости, 18.02.2026
14:16 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/vengriya-2075206305.html
В ЕК прокомментировали ситуацию с поставками нефти в Венгрию
Еврокомиссия пока не созывала заседание кризисного штаба по нефти в связи с перебоями с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, но... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:16:00+03:00
2026-02-18T14:16:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
хорватия
еврокомиссия
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074560546.html
венгрия
словакия
хорватия
В ЕК прокомментировали ситуацию с поставками нефти в Венгрию

РИА Новости: ЕК не созывала штаб по альтернативным поставкам нефти Венгрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Еврокомиссия пока не созывала заседание кризисного штаба по нефти в связи с перебоями с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, но готова организовать встречу и обсудить как последствия, так и все альтернативы по поставкам, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
"Комиссия готова созвать заседание координационной группы по нефти для обсуждения последствий перебоев с поставками и возможных альтернатив по поставкам топлива", - сказал собеседник агентства на вопрос о том, созвано ли уже заседание и будут ли на нем обсуждать альтернативные морские поставки российской нефти через Хорватию.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти
15 февраля, 21:02
 
