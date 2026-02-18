Будапешт выступает против вступления Украины в Евросоюз, заявил Сийярто

СТАМБУЛ, 18 фев – РИА Новости. Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС, так как это будет равнозначно вступлению объединения в конфликт, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Он отметил, что РФ не нападала на какую-либо страну ЕС.
Парламент Венгрии получил предложение о внесении резолюции, отвергающей возможность вступления Украины в Евросоюз и попытки превращения блока в военный альянс, заявил в среду представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
