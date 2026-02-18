Рейтинг@Mail.ru
Будапешт выступает против вступления Украины в Евросоюз, заявил Сийярто - РИА Новости, 18.02.2026
11:19 18.02.2026
Будапешт выступает против вступления Украины в Евросоюз, заявил Сийярто
Будапешт выступает против вступления Украины в Евросоюз, заявил Сийярто
в мире
украина
венгрия
будапешт
владимир зеленский
петер сийярто
золтан ковач
евросоюз
украина
венгрия
будапешт
в мире, украина, венгрия, будапешт, владимир зеленский, петер сийярто, золтан ковач, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Золтан Ковач, Евросоюз
Будапешт выступает против вступления Украины в Евросоюз, заявил Сийярто

Сийярто: вступление Украины в ЕС равнозначно присоединению союза к конфликту

СТАМБУЛ, 18 фев – РИА Новости. Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС, так как это будет равнозначно вступлению объединения в конфликт, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В случае вступления Украины в ЕС объединение вступит в конфликт. Мы этого совершенно точно не хотим", - заявил министр в интервью телеканалу CNN Türk.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
7 февраля, 17:52
Министр подчеркнул, что в случае смены правительства в Будапеште деньги венгерских налогоплательщиков будут тратиться на поддержку Киева – нынешние власти от этого воздерживались.
Он отметил, что РФ не нападала на какую-либо страну ЕС.
Парламент Венгрии получил предложение о внесении резолюции, отвергающей возможность вступления Украины в Евросоюз и попытки превращения блока в военный альянс, заявил в среду представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Орбан рассказал, что принесет вступление Украины в Евросоюз
12 февраля, 14:51
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЗолтан КовачЕвросоюз
 
 
