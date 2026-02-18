В Венгрии предложили принять резолюцию, отвергающую вступление Украины в ЕС

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Парламент Венгрии получил предложение о внесении резолюции, отвергающей возможность вступления Украины в Евросоюз и попытки превращения блока в военный альянс, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
По данным Ковача, проект резолюции был подан министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто и заместителем лидера парламентской группы "Фидес" Мате Кочишем.
Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
14 февраля, 16:05
В сообщении Ковача добавляется, что Украина не отвечает критерию членства в блоке в рамках Статьи 49 Договора о ЕС. Представитель правительства добавляет, что предложение резолюции призывает власти выступить против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, не направлять деньги или оружие, поддерживать мирные усилия, в частности инициативы президента США Дональда Трампа. Документ также призван противодействовать любым попыткам отменить принцип единогласия в ЕС, добавляет Ковач.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
13 февраля, 13:52