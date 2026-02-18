Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии предложили принять резолюцию, отвергающую вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/vengrija-2075100879.html
В Венгрии предложили принять резолюцию, отвергающую вступление Украины в ЕС
В Венгрии предложили принять резолюцию, отвергающую вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 18.02.2026
В Венгрии предложили принять резолюцию, отвергающую вступление Украины в ЕС
Парламент Венгрии получил предложение о внесении резолюции, отвергающей возможность вступления Украины в Евросоюз и попытки превращения блока в военный альянс,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T04:26:00+03:00
2026-02-18T04:26:00+03:00
в мире
украина
венгрия
сша
золтан ковач
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/04/1531760418_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_4f61d883b7919ea7d519e725cda247bf.jpg
https://ria.ru/20260214/orban-2074394566.html
https://ria.ru/20260213/zelenskij-2074163870.html
украина
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/04/1531760418_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_c756e3c40893cdb69c526829d9d1fe0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, сша, золтан ковач, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, США, Золтан Ковач, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Венгрии предложили принять резолюцию, отвергающую вступление Украины в ЕС

Парламент Венгрии получил предложение о резолюции против вступления Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Парламент Венгрии получил предложение о внесении резолюции, отвергающей возможность вступления Украины в Евросоюз и попытки превращения блока в военный альянс, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
По данным Ковача, проект резолюции был подан министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто и заместителем лидера парламентской группы "Фидес" Мате Кочишем.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Орбан резко ответил на оскорбления Зеленского
14 февраля, 16:05
"Парламент Венгрии получил предложение о резолюции, отвергающей вступление Украины в ЕС, финансирование войны и попытки превратить ЕС в военный альянс... В предложении говорится, что присоединение Украины сделает ЕС стороной в войне", - говорится в сообщении в соцсети X Ковача.
В сообщении Ковача добавляется, что Украина не отвечает критерию членства в блоке в рамках Статьи 49 Договора о ЕС. Представитель правительства добавляет, что предложение резолюции призывает власти выступить против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, не направлять деньги или оружие, поддерживать мирные усилия, в частности инициативы президента США Дональда Трампа. Документ также призван противодействовать любым попыткам отменить принцип единогласия в ЕС, добавляет Ковач.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
13 февраля, 13:52
 
В миреУкраинаВенгрияСШАЗолтан КовачВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала