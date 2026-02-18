МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ватикан не войдет в состав "Совета мира" под руководством США, считает, что мировые кризисные ситуации должна решать ООН, заявил в среду госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
"(Ватикан – ред.) не будет участвовать в "Совете мира" по причине его своеобразной природы… Опасение состоит в том, что на международном уровне решать кризисные ситуации должна, прежде всего, ООН. Это один из пунктов, на которых мы настояли", - заявил Паролин, слова которого приводит агентство Рейтер.
Отвечая на вопросы журналистов об участии Италии в качестве наблюдателя в "Совете мира", Паролин указал, что Ватикан вводят в замешательство "некоторые критические пункты, по которым необходимы разъяснения".
