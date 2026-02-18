Рейтинг@Mail.ru
Ватикан не войдет в состав Совета мира - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 18.02.2026 (обновлено: 09:22 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/vatikan-2075115724.html
Ватикан не войдет в состав Совета мира
Ватикан не войдет в состав Совета мира - РИА Новости, 18.02.2026
Ватикан не войдет в состав Совета мира
Ватикан не войдет в состав "Совета мира" под руководством США, считает, что мировые кризисные ситуации должна решать ООН, заявил в среду госсекретарь Ватикана... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T08:32:00+03:00
2026-02-18T09:22:00+03:00
ватикан
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756988674_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f5264af4332b18c664dfe3c5c85cd5a7.jpg
https://ria.ru/20260217/oon-2075061302.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756988674_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a31d6b1e33e8b240e8deea07753c1a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ватикан, оон, в мире
Ватикан, ООН, В мире
Ватикан не войдет в состав Совета мира

Ватикан не войдет в состав Совета мира по Газе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Собор Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ватикан не войдет в состав "Совета мира" под руководством США, считает, что мировые кризисные ситуации должна решать ООН, заявил в среду госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
"(Ватикан – ред.) не будет участвовать в "Совете мира" по причине его своеобразной природы… Опасение состоит в том, что на международном уровне решать кризисные ситуации должна, прежде всего, ООН. Это один из пунктов, на которых мы настояли", - заявил Паролин, слова которого приводит агентство Рейтер.
Отвечая на вопросы журналистов об участии Италии в качестве наблюдателя в "Совете мира", Паролин указал, что Ватикан вводят в замешательство "некоторые критические пункты, по которым необходимы разъяснения".
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Замгенсека ООН пропустит заседание Совета мира
Вчера, 21:00
 
ВатиканООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала