В США продолжаются работы по очистке реки Потомак - РИА Новости, 18.02.2026
05:05 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/vashington-2075102382.html
В США продолжаются работы по очистке реки Потомак
В США продолжаются работы по очистке реки Потомак - РИА Новости, 18.02.2026
В США продолжаются работы по очистке реки Потомак
Работы по очистке проходящей через американский столичный регион реки Потомак продолжаются спустя месяц после прорыва канализации, об опасности контактов с... РИА Новости, 18.02.2026
В США продолжаются работы по очистке реки Потомак

В Вашингтоне не успели очистить за месяц после катастрофы с канализацией

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Работы по очистке проходящей через американский столичный регион реки Потомак продолжаются спустя месяц после прорыва канализации, об опасности контактов с водой предупреждают знаки, само место аварии огорожено забором, передает корреспондент РИА Новости.
По сообщению местных властей, 19 января произошел прорыв канализационной трубы в округе Монтгомери в штате Мэриленд. Президент США Дональд Трамп предупредил об экологической катастрофе в американском столичном регионе из-за загрязнения Потомака. Реку в самом сердце Вашингтона превратили в зону бедствия, констатировал американский лидер. Местные власти настаивают, что на качестве питьевой воды авария не отразилась. По некоторым данным, в реку могло попасть более 900 тысяч тонн сточных вод. Разлив стал одним из крупнейших в американской истории.
Прорыв произошел в районе Кэбин-Джон, убедился корреспондент РИА Новости. Работы по очистке ведутся в притоке Потомака, который использовался как водный путь с XIX по начало XX века. Место считается историческим, повсюду установлены таблички, объясняющие принцип работы шлюзов, когда вода поднимала корабли и те продолжали движение до следующего такого же сооружения.
Канал в месте разлива перегорожен забором на сотни метров. Шлюз покрыт пластиковой пленкой. От реки его отделяет порядка 30 метров, установленные таблички призывают не подходить и не контактировать с водой. Об опасности предупреждают любителей рыбалки, пеших и лодочных прогулок. До Белого дома отсюда около 15 километров.
В месте разлива ведутся работы по очистке, а чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение внизу по течению сделали заграждение из мешков с песком. На месте заметно ощущается неприятных запах. Люди в перепачканных комбинезонах не словоохотливы и не пожелали оценить перспективы завершения мероприятий по очистке.
"Слишком много работы", - коротко пожаловался один из работников городского водоканала.
