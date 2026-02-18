Названы самые востребованные вакансии для подростков в России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самыми востребованными вакансиями для подростков в возрасте от 16 до 18 лет в России стали операторы колл-центров, спрос на них за год вырос на 38%, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "Авито работа".

"Аналитики изучили, как за год изменилось количество вакансий, доступных для соискателей старше 16 лет. В 2025 году больше всего соответствующих предложений о работе появилось для операторов колл-центра - за год спрос на таких специалистов увеличился на 38%, а средние предлагаемые зарплаты составили 48,5 тысячи рублей в месяц", - говорится в исследовании вакансий, доступных для подростков в возрасте 16-18 лет.

По словам экспертов, эта позиция остается одной из самых доступных для молодежи благодаря своей простоте и возможности самому определять график занятости.

Помимо этого, в число таких вакансий вошли грумеры - мастера по уходу за домашними животными. Количество таких предложений выросло на 34%. Средняя зарплата по этой позиции в 2025 году составляла более 61 тысячи рублей в месяц.

По данным исследования, в еще тройку попали помощники официантов с ростом спроса на них в 21% и средней зарплатой - 65,5 тысячи рублей в месяц. При этом, учитывая специфику профессии, фактический доход зависит от количества отработанных смен и чаевых.

Отмечается, что за год также вырос спрос на специалистов поддержки и продавцов-консультантов - по 17%, средние же зарплаты составили порядка 48,1 тысячи и 55,7 тысячи рублей в месяц соответственно.