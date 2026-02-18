Рейтинг@Mail.ru
Стороны достигли прогресса во время переговоров в Женеве, утверждает Умеров
13:51 18.02.2026 (обновлено: 14:25 18.02.2026)
Стороны достигли прогресса во время переговоров в Женеве, утверждает Умеров
Стороны достигли прогресса во время переговоров в Женеве, утверждает Умеров - РИА Новости, 18.02.2026
Стороны достигли прогресса во время переговоров в Женеве, утверждает Умеров
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине был достигнут... РИА Новости, 18.02.2026
Стороны достигли прогресса во время переговоров в Женеве, утверждает Умеров

© REUTERS / National Security and Defence Council of Ukraineекретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров после завершения переговоров в Женеве. 18 февраля 2026
екретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров после завершения переговоров в Женеве. 18 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / National Security and Defence Council of Ukraine
екретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров после завершения переговоров в Женеве. 18 февраля 2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине был достигнут прогресс, стороны прояснили ряд вопросов, а остальные требуют дополнительной координации.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимали участие во встрече.
"(На встрече в Женеве - ред.) Ряд вопросов был прояснен, в то время как остальные требуют дополнительной координации", - заявил Умеров, выступая перед прессой после завершения переговоров.
Он уточнил, что сторонам удалось достичь прогресса, но не раскрыл детали. Сами переговоры Умеров охарактеризовал как содержательные, но напряженные.
