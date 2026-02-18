Стороны достигли прогресса во время переговоров в Женеве, утверждает Умеров

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине был достигнут прогресс, стороны прояснили ряд вопросов, а остальные требуют дополнительной координации.